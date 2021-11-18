Куда пропал Эштон Кутчер после роли Стива Джобса

43-летний голливудский актер Эштона Кутчер за все время работы в кино снялся в 41 картине. Одним из самых значимых его исполнений стала главная роль в фильме "Джобс: Империя соблазна", который вышел в прокат в 2013 году. Казалось бы, это событие должно было стать началом новой главы в карьере звезды. Но актер, наоборот, внезапно пропал с экранов. О том, почему это случилось, расскажет "Рамблер".

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Роль Стива Джобса не просто так оказалась для Эштона последней. Как оказалось, Кутчер согласился на роль основателя корпорации Apple именно потому, что сам мечтал заниматься технологиями. Именно после съемок в этом фильме он принял решение распрощаться с Голливудом и перейти в область бизнеса.

Сегодня Эштон является участником фонда A-Grade Investments. Эту компанию венчурного капитала актер основал вместе с менеджером по развлечениям Гаем Осери и инвестором-миллиардером Роном Берклом с целью инвестирования в технологические стартапы. Они вкладывались в такие проекты, как Skype, Airbnb, Pinterest, Shazam, Change.org и Duolingo. За время своего существования компания Кутчера инвестировала более 200 миллионов долларов, что принесло ей огромную прибыль.

Неудивительно, что Эштон больше не рассматривает актерство в качестве основного источника дохода. Кроме того, как Кутчер неоднократно признавался в различных интервью, он никогда не считал себя профессионалом в этой области. Да и публичность голливудскую звезду совершенно не привлекала.

Долгожданное возвращение

Несмотря на то, что потребности в деньгах у Кутчера не было, в 2016 году он все-таки ненадолго вернулся в кино. Эштон исполнил главную роль в сериале "Ранчо", который рассказывают историю спортивной звезды, которая после своей яркой, но короткой карьеры возвращается на ранчо в Колорадо, чтобы начать семейный бизнес со своим родным братом. Сериал продлился четыре сезона, и его съемки завершились в январе 2020 года.

Кадр из сериала "Ранчо"

Личная жизнь

В октябре 2014 года Эштон впервые стал отцом. Актриса Мила Кунис подарила ему дочь Уайатт. С того самого момента Кутчер сконцентрировался на отношениях с возлюбленной и воспитании ребенка. Он настолько вовлекся в этот процесс, что даже боролся за права отцов-одиночек и поднимал в соцсетях проблему отсутствия пеленальных столиков в мужских общественных уборных.