Как оборвалась жизнь дочери Барбары Брыльски

Актриса Барабара Брыльска, звезда "Иронии судьбы, или с Легким паром!", впервые стала матерью в 31 год, родив дочь Барбару, или Басю, как ее называли в семье. Однако девушке удалось прожить совсем недолгую жизнь. "Рамблер" расскажет, из-за чего оборвалась жизнь юной Барбары.
Бася родилась в союзе Брыльски с врачом Людвигом Космалем, который ей помог выйти из депрессии после разрыва с актером Слободаном Димитриевичем. Но даже во время беременности ей пришлось пройти через определенные трудности. Так, на четвертом месяце у нее открылось кровотечение, и сохранить ребенка помогли бы только западные препараты. Людвиг сделал невозможное и нашел лекарство. Но и это не давало ей спать спокойно, и тогда она решила отправиться к гадалке.
В разговоре с гадалкой Брыльска упомянула, что муж хочет назвать их будущую дочь Барбарой. На это знахарка ответила, что двух Барбар в их семье не будет. Людвиг поспешил ее успокоить. Весной 1973 году на свет появилась Барбара. Молодая мама выбирала между именем Тамара и Наташа, но муж настоял на Басе.
Девочка решила пойти по стопам матери, и в 15 лет Барбара дебютировала в кино в драме "Час полнолуния". Она также начала сотрудничество с французским модельным агентством, и вскоре уехала на год жить в Париж. Позже девушка продолжила актерскую карьеру и снялась в таких фильмах, как "Мотив тени" и "Летучий голландец".
Через некоторое время Барбара-младшая попала в аварию. Ее коллега по съемочной площадке потянулся за упавшей зажигалкой, потерял управление и врезался в дерево. Бася скончалась на месте. На той же самой дороги несколькими годами ранее чуть не разбились ее же родители. Пережить потерю Брыльске помог ее сын Дуда, который родился через девять лет после Барбары.