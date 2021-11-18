Как оборвалась жизнь дочери Барбары Брыльски

Актриса Барабара Брыльска, звезда "Иронии судьбы, или с Легким паром!", впервые стала матерью в 31 год, родив дочь Барбару, или Басю, как ее называли в семье. Однако девушке удалось прожить совсем недолгую жизнь. "Рамблер" расскажет, из-за чего оборвалась жизнь юной Барбары.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Бася родилась в союзе Брыльски с врачом Людвигом Космалем, который ей помог выйти из депрессии после разрыва с актером Слободаном Димитриевичем. Но даже во время беременности ей пришлось пройти через определенные трудности. Так, на четвертом месяце у нее открылось кровотечение, и сохранить ребенка помогли бы только западные препараты. Людвиг сделал невозможное и нашел лекарство. Но и это не давало ей спать спокойно, и тогда она решила отправиться к гадалке.

В разговоре с гадалкой Брыльска упомянула, что муж хочет назвать их будущую дочь Барбарой. На это знахарка ответила, что двух Барбар в их семье не будет. Людвиг поспешил ее успокоить. Весной 1973 году на свет появилась Барбара. Молодая мама выбирала между именем Тамара и Наташа, но муж настоял на Басе.

Девочка решила пойти по стопам матери, и в 15 лет Барбара дебютировала в кино в драме "Час полнолуния". Она также начала сотрудничество с французским модельным агентством, и вскоре уехала на год жить в Париж. Позже девушка продолжила актерскую карьеру и снялась в таких фильмах, как "Мотив тени" и "Летучий голландец".