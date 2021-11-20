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Скончался актер из "Доктора Хауса" и "Невероятного Халка"

Дарья Амосова
1 час назад

Американский актер Арт ЛаФлер скончался в возрасте 78 лет. Последние десять лет актер боролся с болезнью Паркинсона.

Скончался актер из "Доктора Хауса" и "Невероятного Халка"
Фото: Кадр из фильма "Площадка"Кадр из фильма "Площадка"

Об кончине сообщила жена актера, Шелли ЛаФлер, в посте в Facebook.

«Любовь всей моей жизни ушел из жизни <...> Мне очень повезло, что у меня были 43 года отношений с мужчиной, который заботился обо мне и которого я обожала. Искусство было больше, чем жизнь, и значило для нас весь мир», — написала она.

Также стало известно, что актер ушел из жизни 17 ноября.

За свою карьеру актер сыграл в множестве фильмов и сериалов: "Мэверик", "Дублеры", "Оскар", "Вечно молодой", "Доктор Хаусе", "Скорая помощь", "Менталист", "Спасатели Малибу", "Невероятный Халк".

Арт ЛаФлер родился в Индиане в 1943 году. В 2011 году актер был отмечен наградой международного кинофестиваля "Action on Film" за роль в картине "Дамер против Гейси".

Сегодня также ушел из жизни Народный артист РФ, звезда фильма "Ширли-мырли" Валерий Гаркалин. Артист скончался от последствий коронавирусной инфекции. Гаркалину было 67 лет.

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