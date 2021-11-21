Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+12° в 
USD 72.76EUR 82.58
Войти в почту

Куда пропал Джош Хатчерсон после "Голодных игр"

Мария Иглина
2 часа назад

Актер Джош Хатчерсон стал известен всему миру после исполнения роли Пита Мелларка в фильме "Голодные игры". Однако после этой серии картин артиста почти перестали видеть на большом экране. "Рамблер" расскажет, куда пропал и чем сейчас занимается Джош Хатчерсон.

Куда пропал звезда "Голодных игр"
Фото: Кадр из фильма "Голодные игры: И вспыхнет пламя"Кадр из фильма "Голодные игры: И вспыхнет пламя"

Желание стать актером в четырехлетнем Джоше пробудило мастерство Джейка Джилленхола. Однако ему удалось осуществить свою мечту лишь в девять лет, когда Джош прошел прослушивание в 2002 году в фильмы "Стать Гленом" и "Домашний переполох". Стоит отметить, что родители Хатчерсона вовсе не актеры. Он родился в семье бывшей сотрудницы авиакомпании Мишель и аналитика из организации USEPA (американская организация по охране окружающей среды) Криса. У него еще есть брат Коннор, который также попробовал себя в актерском мастерстве, снявшись в фильме "Маленький Манхэттен".

Видео дня

Помимо серии фильмов "Голодные игры", в списке работ числятся "Потерянный рай", "История одного вампира", "Путешествие к центру Земли", "Мост в Терабитию" и еще многие другие.

После съемок в последней части "Голодных игр" Джош вовсе не перестал заниматься своей карьерой. Он снялся в таких фильмах, как "Ржавый", "И проиграли бой", "Горе-творец", "Обезьяна" и сериалах "Человек будущего", "Пакита Салас". Но все эти работы уже не стали такими яркими в его карьере. Последние картины с участием Джоша Хатчерсона вышли в 2020 году — "Рита" и "Долгий дом".

Что касается личной жизни актера, то с 2013 года Джош состоит в отношениях с актрисой Клаудией Траисак, с которой он познакомился во время съемок фильма "Потерянный рай". Хатчерсон всячески старается оберегать свою жизнь от чужих глаз, он также не ведет социальные сети, несмотря на то, что в Instagram на актера подписаны около 850 тысяч пользователей.

В 2022 году планируется старт съемок продолжения "Голодных игр". Фильм будет снят по роману Сьюзен Коллинз "Баллада о певчих птицах и змеях". Приквел будет посвящен Кориолану Сноу (в фильмах его сыграл Дональд Сазерленд) в возрасте 18 лет, за годы до того, как он станет тираническим президентом Панема.

Актеры,Маленький Манхэттен,История одного вампира,Мост в Терабитию,Рита,Путешествие к Центру Земли,Обезьяна,Голодные игры,И проиграли бой,Сьюзен Коллинз,Дональд Сазерленд,Джош Хатчерсон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители