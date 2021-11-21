Куда пропал звезда "Голодных игр"

Актер Джош Хатчерсон стал известен всему миру после исполнения роли Пита Мелларка в фильме "Голодные игры". Однако после этой серии картин артиста почти перестали видеть на большом экране. "Рамблер" расскажет, куда пропал и чем сейчас занимается Джош Хатчерсон.

Фото: Кадр из фильма "Голодные игры: И вспыхнет пламя" Кадр из фильма "Голодные игры: И вспыхнет пламя"

Желание стать актером в четырехлетнем Джоше пробудило мастерство Джейка Джилленхола. Однако ему удалось осуществить свою мечту лишь в девять лет, когда Джош прошел прослушивание в 2002 году в фильмы "Стать Гленом" и "Домашний переполох". Стоит отметить, что родители Хатчерсона вовсе не актеры. Он родился в семье бывшей сотрудницы авиакомпании Мишель и аналитика из организации USEPA (американская организация по охране окружающей среды) Криса. У него еще есть брат Коннор, который также попробовал себя в актерском мастерстве, снявшись в фильме "Маленький Манхэттен".

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После съемок в последней части "Голодных игр" Джош вовсе не перестал заниматься своей карьерой. Он снялся в таких фильмах, как "Ржавый", "И проиграли бой", "Горе-творец", "Обезьяна" и сериалах "Человек будущего", "Пакита Салас". Но все эти работы уже не стали такими яркими в его карьере. Последние картины с участием Джоша Хатчерсона вышли в 2020 году — "Рита" и "Долгий дом".

Что касается личной жизни актера, то с 2013 года Джош состоит в отношениях с актрисой Клаудией Траисак, с которой он познакомился во время съемок фильма "Потерянный рай". Хатчерсон всячески старается оберегать свою жизнь от чужих глаз, он также не ведет социальные сети, несмотря на то, что в Instagram на актера подписаны около 850 тысяч пользователей.