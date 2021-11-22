Что стало с хулиганом Гусевым из "Приключений Электроника"

Василий Скромный, исполнивший в знаменитом фильме роль рыжеволосого хулигана Макара Гусева, единственный из всех принявших участие в съемках детей закончил театральную школу при Одесской киностудии. Но актером так и не стал. О том, почему так произошло и чему посвятил свою жизнь Василий Скромный, читайте в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Приключения Электроника" Кадр из фильма "Приключения Электроника"

На съемочную площадку “Приключений Электроника” Василий попал, как часто бывает, случайно. Он в буквальном смысле свалился на голову ассистенту режиссера, которая искала исполнителей главных ролей в обычных школах. Рыжеволосый веснушчатый парень скатывался по перилам и чуть не сбил ее с ног. Василия пригласили на пробы. Режиссеру Скромный понравился и подростка утвердили на роль Макара Гусева.

Как признавался позже Василий Скромный, ему и играть-то в фильме ничего не пришлось: он просто жил на съемках обычной жизнью озорного мальчишки.

Съемки в “Приключениях Электроника” сделали Василия Скромного знаменитым на всю страну. Более популярны, чем он, были, наверно, лишь братья Торсуевы, сыгравшие Сыроежкина и Электроника. На имя хулигана Гусева приходили сотни писем, рыжеволосого хулигана зрители запомнили, режиссеры тоже подростка взяли на заметку. Сам Василий всерьез задумался об актерской карьере. Поступил в театральную школу при Одесской киностудии и позже снялся еще в нескольких фильмах (“Школа”, “Третье измерение”, “Я — Хортица” и “Комбаты”).

Кадр из фильма "Комбаты"

Но с возрастом Василий все отчетливее понимал, что актерство все же не его путь, что ему нужна более серьезная профессия. Но определиться точно, чем же он хочет заниматься, Скромный не мог. И тут снова помог случай. Василий некоторое время работал спасателем на пляже, а затем был призван в армию, попав в морскую авиацию. И это распределение определило выбор его будущей профессии.

После демобилизации Скромный поступил в Одесское мореходное училище, которое успешно закончил. Еще в училище Василий был в полном восторге от возможности выходить в открытое море на судах и уверился, что выбрал верную профессию.

Кадр из телепередачи «Пусть говорят»