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Ни грамма фальши: какой запомнят актрису Нину Русланову

Дарья Амосова
1 час назад

Народная артистка РФ Нина Русланова умерла в возрасте 75 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь и осложнения на фоне коронавирусной инфекции. На счету комедийной и драматической актрисы более 150 ролей в кино и театре. «Рамблер» вспоминает лучшие работы артистки.

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Нина Русланова родилась при неизвестных обстоятельствах.
2/11 Нина Русланова родилась при неизвестных обстоятельствах.
Фото: Кадр из фильма «Тени исчезают в полдень» (1971)
В двухмесячном возрасте девочку нашли в городе Богодухове (Харьковская область). Первые года жизни Нина провела в детском доме.
3/11 В двухмесячном возрасте девочку нашли в городе Богодухове (Харьковская область). Первые года жизни Нина провела в детском доме.
Фото: Кадр из фильма «Афоня» (1975)
Фамилию Нина взяла в честь певицы Лидии Руслановой. Позднее актриса выберет днем рождения 5 декабря 1945 года — День конституции СССР.
4/11 Фамилию Нина взяла в честь певицы Лидии Руслановой. Позднее актриса выберет днем рождения 5 декабря 1945 года — День конституции СССР.
Фото: Кадр из фильма «Не стреляйте в белых лебедей» (1980)
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Русланова поступила в местное строительное училище по специальности «штукатур», но вскоре поняла, что хочет заниматься театром.
5/11 Русланова поступила в местное строительное училище по специальности «штукатур», но вскоре поняла, что хочет заниматься театром.
Фото: Кадр из фильма «Мой друг Иван Лапшин» (1984)
Поступив в Харьковский театральный институт, ушла после первого курса и уехала в Москву.
6/11 Поступив в Харьковский театральный институт, ушла после первого курса и уехала в Москву.
Фото: Кадр из фильма «Берегите мужчин!» (1982)
В Москве Нина поступила в Театральное училище им. Б. В. Щукина, которое окончила его в 1969 году.
7/11 В Москве Нина поступила в Театральное училище им. Б. В. Щукина, которое окончила его в 1969 году.
Фото: Кадр из фильма «Валентин и Валентина» (1985)
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В том же году актриса поступает на службу в театр имени Вахтангова.
8/11 В том же году актриса поступает на службу в театр имени Вахтангова.
Фото: Кадр из фильма «Зимняя вишня» (1985)
Работает в 1985 — 1988 годах в театре имени Вл. Маяковского.
9/11 Работает в 1985 — 1988 годах в театре имени Вл. Маяковского.
Фото: Кадр из фильма «Завтра была война» (1987)
Первая роль в кино случилась в 1967 году в фильме Киры Муратовой «Короткие встречи».
10/11 Первая роль в кино случилась в 1967 году в фильме Киры Муратовой «Короткие встречи».
Фото: Кадр из фильма «Короткие встречи» (1967)
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Играла в разнообразных картинах, от военных драм до комедий. Последняя роль — в 2014 году.
11/11 Играла в разнообразных картинах, от военных драм до комедий. Последняя роль — в 2014 году.
Фото: Кадр из фильма «Собачье сердце» (1988)

Нина Русланова родилась при неизвестных обстоятельствах. В двухмесячном возрасте девочку нашли в городе Богодухове (Харьковская область). Первые года жизни Нина провела в детском доме. Фамилию ей дала инспектор детдома в честь певицы Лидии Руслановой. Позднее Нина выберет днем своего рождения 5 декабря 1945 года — День конституции СССР.

Русланова поступила в местное строительное училище по специальности «штукатур», но вскоре поняла, что хочет заниматься театром. Поступив в Харьковский театральный институт, ушла после первого курса и уехала в Москву. Там Нина поступила в Театральное училище им. Б. В. Щукина, которое окончила его в 1969 году.

В том же году актриса поступает на службу в театр имени Вахтангова. Работает в 1985 — 1988 годах в театре имени Вл. Маяковского.

Первая роль в кино случилась в 1967 году в фильме Киры Муратовой «Короткие встречи». Играла в разнообразных картинах, от военных драм до комедий. Последняя роль — в 2014 году.

Лучшие роли актрисы

Актеры,Фото,Завтра была война,Мой друг Иван Лапшин,Зимняя вишня,Собачье сердце,Нина Русланова,Лидия Русланова,Кира Муратова,
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