Ни грамма фальши: какой запомнят актрису Нину Русланову

Народная артистка РФ Нина Русланова умерла в возрасте 75 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь и осложнения на фоне коронавирусной инфекции. На счету комедийной и драматической актрисы более 150 ролей в кино и театре. «Рамблер» вспоминает лучшие работы артистки.

Нина Русланова родилась при неизвестных обстоятельствах. В двухмесячном возрасте девочку нашли в городе Богодухове (Харьковская область). Первые года жизни Нина провела в детском доме. Фамилию ей дала инспектор детдома в честь певицы Лидии Руслановой. Позднее Нина выберет днем своего рождения 5 декабря 1945 года — День конституции СССР.

Русланова поступила в местное строительное училище по специальности «штукатур», но вскоре поняла, что хочет заниматься театром. Поступив в Харьковский театральный институт, ушла после первого курса и уехала в Москву. Там Нина поступила в Театральное училище им. Б. В. Щукина, которое окончила его в 1969 году.

В том же году актриса поступает на службу в театр имени Вахтангова. Работает в 1985 — 1988 годах в театре имени Вл. Маяковского.

Первая роль в кино случилась в 1967 году в фильме Киры Муратовой «Короткие встречи». Играла в разнообразных картинах, от военных драм до комедий. Последняя роль — в 2014 году.