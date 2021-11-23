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Киану Ривз объявил себя мужем Вайноны Райдер

Lenta.ruиещё 1
21 минуту назад

Голливудский актер Киану Ривз объявил себя мужем Вайноны Райдер. Об этом сообщает издание Esquire.

Киану Ривз объявил себя мужем Вайноны Райдер
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Ранее артистка шутила, что они по-настоящему вступили в брак. Ривз заявил, что формально он действительно женат на ней, так как в 1992 году они сыграли возлюбленных Джонатана Харкера и Мину Мюррей в фильме Фрэнсиса Форда Копполы «Дракула», а на съемочной площадке их «поженил» настоящий священник из Румынии.

«Вайнона говорит, что мы супруги. Коппола тоже так считает. Так что, я думаю, мы поженились на глазах у Бога»,

— сказал Ривз.

В прошлом году Вайнона Райдер рассказала, что во время работы над «Дракулой» Фрэнсис Форд Коппола пытался заставить Киану Ривза и Энтони Хопкинса оскорблять ее, чтобы вызвать у актрисы слезы. Актеры отказались это делать, а сам режиссер продолжал обзывать Райдер, но слез так и не добился. По словам артистки, у нее была абсолютно противоположная реакция на оскорбления кинематографиста. Она подчеркнула, что находится с Копполой в хороших отношениях.

Актеры,Дракула,Фрэнсис Форд,Вайнона Райдер,Энтони Хопкинс,Киану Ривз,
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