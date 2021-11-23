Что стало со Сьюзан и Майком из «Отчаянных домохозяек»

Сериал «Отчаянные домохозяйки» вышел на экраны больше 15 лет назад: истории четырех женщин, которые отчаянно борются за собственное счастье в американском пригороде, моментально покорили миллионы зрителей по всему миру. Теперь спустя почти 10 лет после окончания культового проекта экранная пара Сьюзан Майер и Майк Дельфино вновь воссоединилась на экранах. Что думают о совместной работе актеры, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из сериала "Отчаянные домохозяйки" Кадр из сериала "Отчаянные домохозяйки"

Звезды «Отчаянных домохозяек» Тери Хэтчер и Джеймс Дентон снова встретились на съемочной площадке: в новом фильме у их героев появится шанс на хэппи-энд. «Химия и дружба, которые у нас были на «Отчаянных домохозяйках», живы и здоровы годы спустя, а любящий, теплый дух праздников — идеальный фон для воссоединения. Удивительно снова быть вместе. Это как в старые добрые времена. Вы не захотите его пропустить», — прокомментировала Хэтчер работу над проектом в интервью на шоу PEOPLE. Звезды также подчеркнули, что новый проект — это история Майка и Сьюзан, которую фанаты не получили в «Отчаянных домохозяйках».

Кадр из фильма "Поцелуй на Рождество"

В центре сюжета фильма «Поцелуй перед Рождеством» супружеская пара — Джойс и Итан. Узнав, что он не получит продвижении по службе, Итан планирует изменить свою жизнь. «Он просыпается на следующее утро и понимает, что все по-другому — он не женат на Джойс, у него нет двоих детей, но зато теперь он генеральный директор своей компании», — говорится в описании картины. «Джойс — это ключ к тому, что Итан может вернуть свою первоначальную жизнь и семью, которую он любит, правда, он должен убедить ее в этом до Рождества». Отметим, что дата премьеры картины еще не назначена.

Кадр из фильма "Поцелуй перед Рождеством"

Напомним, первый эпизод шоу «Отчаянных домохозяек» вышел в 2004 году. После окончания сериала в карьере экранной Сьюзан громких проектов больше так и не случилось: актриса снималась в эпизодических ролях и озвучивала мультфильмы. Однако звезда нашла себя в кулинарии – Хэтчер активно ведет YouTube-канал Hatching Change. Тери также выпустила автобиографию «Подгоревший тост и философия жизни», которая стала в США настоящим бестселлером.