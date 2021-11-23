Актеры, которые не захотели сниматься в сиквелах

Поклонники гадают, что же сделают с героиней Ким Кэтрол, а Сигурни Уивер решила не разочаровываться в любимой франшизе.

Фото: Кадр из сериала «Секс в большом городе» Кадр из сериала «Секс в большом городе»

Некоторые сериалы и многосерийные фильмы снимаются годами, а то и десятилетиями. Одни актеры уже не представляют жизни без конкретного проекта и готовы сниматься в сиквелах, а другие перегорают и разрывают контракты любыми способами. Скоро зрители смогут увидеть продолжение культового сериала «Секс в большом городе», но не все четыре актрисы вернулись в проект.

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Самая яркая и раскрепощенная героиня Саманта в исполнение Ким Кэтролл не появится на экранах. Актриса решила, что уже отдала этому сериалу все, да и отношения с коллегами у Ким не самые лучшие. Как авторы избавятся от персонажа, пока не известно, но поклонники предполагают, что героиня умрет от рака, которым она, по сценарию, болела в последнем сезоне.

WomanHit.ru вспомнил актеров, которые попросили убить своих персонажей, чтобы выйти из проекта.

Билл Мюррей долго не соглашался на участие в фильме «Добро пожаловать в Zомбилэнд». Изначально роль хотели предложить Патрику Суэйзи, но тот серьезно болел. Билл Мюррей был идеальным кандидатом, но он поставил условие — его героя должны быстро убить. Авторы согласились и переделали сценарий под актера. В итоге звезда снялся всего лишь в небольшом эпизоде. Мюррей играет самого себя и пытается выжить в стране, пораженной страшным вирусом зомби, но в итоге его убивают.

Сигурни Уивер сыграла в трех частях «Чужого». Но когда она узнала, что планируют снимать продолжение, актриса сообщила авторам, что не примет участие в ленте и хочет, чтобы ее героиню убили. Уивер просто не хотела, чтобы соединяли ее два любимых фильма: «Чужой» и «Хищник».

Дин Норрис снимался в сериале «Во все тяжкие», когда ему предложили сняться в новом проекте. Ему хотелось участвовать везде, и чтобы не подводить группу, он попросил через некоторое время убить своего героя Хэнка Шрейдера. Уже в конце первого сезона он вышел из сериала.

Дэн Стивенс принимал участие в сериале «Аббатство Даунтон», но ему просто надоел этот сюжет, поэтому он перестал получать удовольствие от съемок. Актер принял решение уйти, так как герой стал ему неинтересен. Дэн предложил съемочной группе убить его персонажа, что и произошло.

Теодор Реймонд Найт, звезда сериала «Анатомия страсти», так устал от съемок, что решил покинуть проект. Ему казалось, что его герой Джордж О’Мэйли не развивается, и как бы он сам не выкладывался — все бессмысленно. Режиссер поддержал Теодора и убил его персонажа.