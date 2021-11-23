Спейси заплатит $31 млн создателям "Карточного домика"

Киностудия MCR, снявшая сериал "Карточный домик", выиграла в суде дело над американским актером Кевином Спейси. Теперь признанный нарушителем контракта артист должен выплатить 31 миллион долларов бывшим работодателям. Об этом сообщает Fox News.

В такую сумму были оценены затраты на переработку финала сериала, которая случилась из-за нарушения Спейси условий договора. Поэтому киностудия вырезала эпизоды киноленты, в которых был задействован актер, и сократить сезон с 13 до 8 серий.

Несмотря на то, что Кевин пытался оспорить иск, сделать это ему так и не удалось – суд отклонил апелляционную жалобу актера. В качестве оборонительного аргумента актер приводил то обстоятельство, что обвинения в домогательствах не давали оснований для расторжения с ним контракта.