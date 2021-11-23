Россиянка прославилась из-за сходства с Йоханссон

Россиянка Екатерина Шумская прославилась после того, как пользователи заметили ее внешнее сходство с актрисой Скарлетт Йоханссон . Ей 24 года и за ней следят пользователи из разных уголков мира.

Еще несколько месяцев назад она работала в строительной компании, а после того, как видео стало вирусным, она поняла, что нужно что-то менять в своей жизни. Популярность стала толчком к новой деятельности. При этом своих планов на будущее блогер пока что не озвучивает.

Девушка говорит, что со звездой ее не путают, но на улицах часто подходят и восхищаются тем, как они похожи.

«Я бы не сказала, что теряю собственную уникальность. Людям приятно видеть сходство со знаменитой актрисой, ее знают по всему миру. И благодаря этому меня начинают узнавать везде. Но я такая же, какая всегда была»

«Мы похожи, но, естественно, не идентичны как две капли воды. Благодаря этому сходству моя жизнь стала гораздо лучше, чем была. Пока только одни плюсы», — признается блогер.

«Мы похожи, но, естественно, не идентичны как две капли воды. Благодаря этому сходству моя жизнь стала гораздо лучше, чем была. Пока только одни плюсы», — признается блогер.

Шумская прославилась после видео, в котором она преобразилась в персонажа одного из фильмов Marvel Черную Вдову, которую как раз сыграла Йоханссон. Видео стало вирусным и теперь девушка часто преображается в образ звезды. Однако свою уникальность при этом старается не потерять.

«Я бы не сказала, что теряю собственную уникальность. Людям приятно видеть сходство со знаменитой актрисой, ее знают по всему миру. И благодаря этому меня начинают узнавать везде. Но я такая же, какая всегда была»

Девушка говорит, что со звездой ее не путают, но на улицах часто подходят и восхищаются тем, как они похожи. Еще несколько месяцев назад она работала в строительной компании, а после того, как видео стало вирусным, она поняла, что нужно что-то менять в своей жизни. Популярность стала толчком к новой деятельности. При этом своих планов на будущее блогер пока что не озвучивает.