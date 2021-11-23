Россиянка прославилась из-за сходства с Йоханссон

Россиянка Екатерина Шумская прославилась после того, как пользователи заметили ее внешнее сходство с актрисой Скарлетт Йоханссон. Ей 24 года и за ней следят пользователи из разных уголков мира.
«Мы похожи, но, естественно, не идентичны как две капли воды. Благодаря этому сходству моя жизнь стала гораздо лучше, чем была. Пока только одни плюсы», — признается блогер.
Шумская прославилась после видео, в котором она преобразилась в персонажа одного из фильмов Marvel Черную Вдову, которую как раз сыграла Йоханссон. Видео стало вирусным и теперь девушка часто преображается в образ звезды. Однако свою уникальность при этом старается не потерять.
«Я бы не сказала, что теряю собственную уникальность. Людям приятно видеть сходство со знаменитой актрисой, ее знают по всему миру. И благодаря этому меня начинают узнавать везде. Но я такая же, какая всегда была»
Девушка говорит, что со звездой ее не путают, но на улицах часто подходят и восхищаются тем, как они похожи. Еще несколько месяцев назад она работала в строительной компании, а после того, как видео стало вирусным, она поняла, что нужно что-то менять в своей жизни. Популярность стала толчком к новой деятельности. При этом своих планов на будущее блогер пока что не озвучивает.