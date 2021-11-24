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Немоляева рассказала, почему ее не взяли в "Иронию судьбы"

Мария Каткова
2 часа назад

Актриса Светлана Немоляева рассказала, почему режиссер Эльдар Рязанов не взял ее сниматься в картину «Ирония судьбы, или С легким паром!». Об этом она сообщила в эфире программы «Судьба человека» на «России 1».

Немоляева рассказала, почему ее не взяли в "Иронию судьбы"
Фото: Кадр из фильма "Служебный роман"Кадр из фильма "Служебный роман"

Немоляева пояснила, что Рязанов хотел ее снять, но она провалила пробы.

«Я с треском провалилась в "Иронии судьбы". Эльдар Рязанов действительно хотел меня снимать. Очень хотел снимать. У меня было восемь проб. И после восьмой пробы он мне сказал: "Света, можно хуже, но трудно"»

Актриса рассказала и про другие фильмы, в которые она пыталась попасть. Так, она могла сняться в «Гусарской балладе»

«А еще я пробовалась в "Гусарскую балладу" и тоже не прошла. Героиню потом сыграла Голубкина. И только потом меня взяли в "Служебный роман". Первую серьезную роль я получила в 45 лет»

Еще один видный деятель советского кино Андрей Миронов сменил фамилию отца еще до популярности.

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