Непьющие советские актеры, сыгравшие пьяниц

Они так достоверно играли алкоголиков, что зрители думали, что в жизни они тоже пьют.

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Георгий Вицин

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Кто бы мог подумать, что в жизни актер был абсолютный трезвенник и даже увлекался ЗОЖ: занимался йогой, правильно питался. В комедии Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» съемочная группа пошла навстречу актеру. Когда снимали сцену знаменитой троицы у бочки с пивом, то Вицину налили в кружку отвар шиповника. Но вдруг Моргунов увидел, что нет пены в кружке. “Неправдоподобно!” – закричал актер. И пришлось Вицину пить настоящее пиво, на следующий день очень плохо чувствовал себя, из-за чего даже пришлось перенести часть сцен.

Савелий Крамаров

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Был просто фанатиком здорового образа жизни. Когда он эмигрировал в Америку, то каждое утро плавал в океане, пил целебные травы, практиковал раздельное питание. И ни грамма спиртного. Однажды он прочел книгу Поля Брэгга и стал последователем голодания. Однако, несмотря на здоровый образ жизни, актер все равно скончался от рака.

Георгий Бурков

Сцена из кинофильма “Ирония судьбы”, где герой Буркова в компании друзей выпивает в бане, а затем в аэропорте, стала легендарной. В жизни же актер не брал в рот ни капли. Сказалась бурная молодость. Однажды он даже сорвал премьеру в театре со своим участием. После этого Бурков осознал, что алкоголь может погубить его карьеру и завязал.

Алексей Баталов

В фильме “Москва слезам не верит” Баталов гениально сыграл сцену душевного разговора в коммунальной квартире под водку и селедку на газетке. В жизни актер никогда не пил. Но много курил. У Баталова была больная печень. И чтобы заглушить приступы боли, он практически не выпускал из рук сигарету. А вот спиртное не переносил. Иногда даже от одной рюмки водки ему становилось плохо. Поэтому после 30 лет он совсем завязал.

Андрей Мягков

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