Что стало со звездой фильма "Гостья из будущего"

Образ «Гостьи из будущего», миловидной девочки Алисы Селезневой, преследует актрису Наталию Гусеву на протяжении всей ее жизни. Сейчас ей 49 лет. И несмотря на то, что ей прочили оглушительную актерскую карьеру, она не стала связывать свою жизнь с этой сферой. Подробнее — в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «Гостья из будущего», соцсети Кадр из фильма «Гостья из будущего», соцсети

Школьница Наталия Гусева проснулась знаменитой после выхода пятисерийного научно-фантастического фильма «Гостья из будущего», где она сыграла роль девочки по имени Алиса Селезнева. Впрочем, после обретения всесоюзной славы, Гусева не стала купаться в лучах собственной известности, а осталась скромным подростком. На момент выхода фильма ей было всего 12 лет.

Кадр из фильма «Гостья из будущего»

Впрочем, это была не первая киноработа в ее карьере. За год до этого вышел короткометражный фильм «Опасные пустяки», который сняли для ознакомления детей с правилами дорожного движения. Тогда Наталия оказалась в числе отобранных молодых актеров с хорошей дикцией и занялась озвучанием фильма. В этот же период ее заметил помощник Павла Арсенова, который искал девочку на роль Алисы Селезневой. Ей предложили попробовать себя, девочка согласилась — именно этот момент и стал поворотным в жизни Гусевой.

Впрочем, после выхода фильма Наталия все больше понимала, что не хочет связывать свою жизнь с миром кино. А всенародная слава не приносила радости, напротив, доставляла неудобства: ее забрасывали цветами и письмами, а чтобы ее не узнавали на улицах, Гусева сталась ходить с опущенной вниз головой.

После «Гостьи из будущего» Гусева все же вновь занялась актерской карьерой и приняла участие в фильмах «Гонка века» (1986), «Лиловый шар» (1987) и «Воля Вселенной» (1988), но они не получили такой широкой известности.

В 1989 году Наталия окончила школу и сконцентрировалась на поступлении в институт. В тот же период ей предложили главную роль готовящемся тогда фильме «Авария — дочь мента», который позже стал очень популярен. Но Наталия отказалась, а увидев финальную работу, еще больше убедилась в том, что актерская карьера совсем не для нее.

Фото из личного архива

Гусева поступила в Московский государственный институт тонкой химической технологии на отделение биотехнологии, который окончила в 1994 году.

Тем не менее, предложения о съемках продолжали поступать, но она их отклоняла одно за одним. Впрочем, в 2009 году Наталия вернулась в эту сферу, озвучив одну из ролей в мультфильме «День рождения Алисы». Также она сыграла эпизодическую роль в телесериале «Литейный» в пятой серии второго сезона «Лицо».

Гусева много лет проработала научным сотрудником НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, а также являлась соучредителем компании диагностики в области инфекционных заболеваний. В интервью она неоднократно заявляла, что не пожалела о своем решении много лет назад оставить актерскую карьеру.

«Я никогда не мечтала о сцене и славе, мне это неинтересно совсем. Не мое это!»,

— ответила она в одном из интервью.

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