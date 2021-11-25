Как сейчас живет Адриано Челентано

Он мог стать простым часовщиком, но завоевал популярность и любовь у зрителей всего мира. Его приглашали сниматься в Голливуд, но он предпочел работу у европейских режиссеров. Его внешность далека от стандартов красоты, и все же он был признанным секс-символом 1970-80-х годов. Он был мечтой многих женщин, но всю жизнь оставался верен своей жене. Чем сейчас занимается Адриано Челентано и как живет, читайте в материале "Рамблера".

Фото: Globallookpess Globallookpess

Он рос в многодетной бедной семье и, чтобы помочь родным, был вынужден бросить школу и пойти работать. Будущему легендарному актеру в тот момент было всего 12 лет. Адриано удалось устроиться подмастерьем часовщика и, надо отметить, ремонтировать часы ему понравилось. Он мог стать отличным часовщиком, но тогда мир никогда не узнал бы легендарного Челентано.

Кадр из фильма "Укрощение строптивого"

Судьбу Адриано решил случай. Вернее, его внезапное увлечение пародированием. В частности, отлично у него удавалось изображать известного в то время комика Джерри Льюиса. Однажды сестра Челентано отправила на конкурс двойников фотографию брата в образе Льюиса. В итоге Адриано занял первое место в этом состязании. В то же время Челентано начал проявлять интерес к музыке, особенно его заинтересовал рок-н-ролл.

С утра до вечера Челентано слушал музыку, стал участником группы "Rock Boys". С 1954 года Адриано стал сам писать музыку, а через год начал исполнять и собственные композиции, стихи к которым писал его друг Микеле дель Прете. В мае 1957 года Челентано стал победителей "Первого итальянского фестиваля рок-н-ролла", на котором выступил совместно с группой "Rock Boys". А еще через три года Челентано подписал контракт с компанией "Jolly" и выпустил свой первый студийный альбом.

Очень скоро Челентано стали называть культовым певцом, который сумел вывести итальянскую музыку на новый уровень. Он был едва ли не самым успешным итальянским певцом, в его активе более 40 музыкальных альбомов, общий тираж которых более 150 миллионов экземпляров. Но помимо этого в мире Челентано знают и как прекрасного актера: в его фильмографии четыре десятка фильмов. Кстати, первые появления Челентано на экране были в камео и в образе певца.

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Талантливый итальянец состоялся и в актерской профессии. Его приглашали работать в Голливуде, но Челентано отказался: артист очень не любит летать на самолетах. Говорят, что Адриано страдает аэрофобией, но сам он утверждает, что просто чувствует себя в самолете на большой высоте крайне некомфортно. Однако для своих поклонников в СССР Челентано однажды сделал исключение: в 1987 году артист прилетел в Москву на премьеру своего фильма "Джоан Луи" и дал в столице два концерта. Это были первые его выступления после восьмилетнего перерыва.

С 1987 по 1991 год в карьере Челентано был перерыв: он не снялся ни в одном фильме и не выпустил ни одного альбома. К музыке Адриано вернулся в 1991 году, выпустив альбом "Il re degli ignoranti" ("Король невежд"), а в 1992 году на экраны вышла фантастическая комедия "Джекпот", которая стала последним фильмом, в актерской карьере Челентано.

Артист просто решил отказаться от работы в кино, объяснив, что лицедействовать ему попросту надоело, да и сценариев хороших нет, а сниматься в фильмах, за которые потом будет стыдно, Адриано не хотел.

Отказавшись от кино, Челентано полностью ушел в музыкальную деятельность. Его альбомы пользовались огромной популярностью во всем мире. Но на больших площадках какое-то время певец не выступал. Неожиданностью для поклонников стало возвращение Челентано на большую сцену в 2012 году: певец выступил на открытии знаменитого фестиваля итальянской песни в Сан-Ремо.

А в октябре 2012 году в Амфитеатре в Вероне состоялась большая концертная программа Челентано "Rock Economy", с которой спустя 18 лет после своего последнего турне по Европе певец вернулся на большую сцену. До сих пор Челентано выкладывает свою музыку в Сеть: уже в почтенном возрасте артист освоил современные технологии и даже начал вести блоги.

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В 2019 году Челентано представил поклонникам свой новый проект, над которым трудился в течение десяти лет: анимационный сериал "Adrian", нарисованный в стиле киберпанк, в котором Адриано выступил в качестве режиссера и сценариста.

Мультипликационный проект рассказывает историю молодого часовщика, которому Челентано подарил свою внешность, а также сам озвучил героя. В том же году вышел и новый альбом артиста "Adrian", в который вошли композиции из саундтрека к сериалу.