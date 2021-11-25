Почему Мордюкова подралась с Михалковым

О крутом нраве знаменитой актрисы говорили многие: и коллеги, и режиссеры, которым довелось с ней поработать. Мордюкова могла так припечатать словом и буквально уничтожить взглядом, что никому мало бы не показалось. Но обычно дело ограничивалось словесной перепалкой. Но в случае конфликта с Никитой Михалковым конфликт перешел в стадию рукоприкладства со стороны актрисы. О том, как это произошло и почему Мордюкова ударила режиссера, читайте в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Родня" Кадр из фильма "Родня"

В 1980 году Никита Михалков снимал фильм "Родня", главную роль в котором исполнила Нонна Мордюкова. Режиссер, восхищавшийся талантом актрисы, был очень доволен, что она согласилась сыграть роль Марии Васильевны, поскольку был уверен, что лучшее нее никто так ярко этого сделать не сможет. Мордюкова тоже была рада поработать с Михалковым, которого уважала и очень любила. Никто даже представить не мог, что между этими людьми вспыхнет конфликт, который закончится рукоприкладством и поставит под угрозу съемки фильма.

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Инцидент произошел во время съемок одного из эпизодов. Снимали сцену на вокзале, режиссеру нужны были настоящее состояние горя и ощущения потери у главной героини. Мордюкова играла блестяще, но Михалкову чего-то все время не хватало. Режиссер решил применить трюк западных коллег, которые зачастую намеренно выводили актеров на эмоции, стараясь добиться реалистичности переживаний. Михалков требовал снимать дубль за дублем, изводя актрису придирками и издевками. Как вспоминала Мордюкова, и бабкой ее называл, и говорил, что роль ей не дается, не может она играть, как надо.

В какой-то момент нервы у актрисы сдали и она в ярости бросила тяжелый чемодан, который был у нее в руках, и убежала с площадки, чтобы скрыться ото всех и намереваясь отказаться от съемок. Михалков догнал ее у вагончика, служившего артистам гримеркой, попытался схватить за руку и оправдаться. Но Мордюкова в гневе отдернула руку и кулаком ударила режиссера в грудь, а затем еще и ногой по колену пнула.

Актриса была твердо намерена отказаться от продолжения съемок и уехать домой, оператору Павлу Лебешеву удалось уговорить ее вернуться на площадку. Правда, с Михалковым актриса общалась теперь только через оператора. Эпизод сняли, от повторного дубля Мордюкова отказалась категорически и отправилась в гостиницу.

Через некоторое время к ней в номер постучал Михалков. Режиссер попросил прощения за то, как вел себя с ней, а Мордюкова, долго отказывавшаяся извинить его за грубость сдалась, увидев, что он по-настоящему плачет.