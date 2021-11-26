Джонни Деппу выплатят $10 млн за потерю роли

Почти год назад Джонни Деппа отстранили от роли Геллерта Грин-де-Вальда в фильме "Фантастические твари" после того, как он проиграл дело о клевете против издателей The Sun. Однако по условиям контракта студия Warner Bros. все еще должна выплатить актеру восьмизначный гонорар за картину, в которой он успел отснять лишь одну сцену. Об этом сообщает Screen Rant.

Фото: Кадр из фильма "Фантастические твари" Кадр из фильма "Фантастические твари"

Так, актер Джонни Депп, звезда "Пиратов Карибского моря", получит более 10 миллионов долларов по соглашению с киностудией.

Напомним, что Депп подал в суд на News Group Newspapers за статью Дэна Вуттона в апреле 2018 года, в которой утверждалось, что актер "избивает жену". В период с февраля 2015 года по январь 2017 он был женат на коллеге Эмбер Херд. Однако после долгого судебного разбирательства Депп проиграл дело.