"Служить родине": почему в театре служат, а не работают

Актеры очень серьезно относятся к своей профессии. О своем ремесле они говорят как о служении, а не как о простой работе. "Рамблер" выяснил, почему в театре именно служат.

Фото: кадр с постановки кадр с постановки

В древнегреческой традиции театральному искусству покровительствует муза трагедии – Мельпомена. А само здание театра представляло собой храм Мельпомены, актеры же становились служителями этого храма.

Актеры всегда относились к своей работе серьезно и отвечали за духовное развитие человека, поэтому называли свою работу служением. Об этом также писал Михаил Щепкин, один из основоположников русской актерской школы.

"Театр для актера — храм. Это его святилище! Твоя жизнь, твоя честь — все принадлежит бесповоротно сцене, которой ты отдал себя. Твоя судьба зависит от этих подмостков. Относись с уважением к этому храму и заставь уважать его других, священнодействуй или убирайся вон".

Так уж вышло, что искусство – дело добровольное, традиционно актеры театра получают мало. Служат военные и священники, что также отражается на их материальном положении, когда долг превыше денег. Только вот актеры служат искусству, военные –– государству, а священники –– Богу.

"Для актера служить искусству — значит служить родине", - сказал как-то Сергей Безруков.