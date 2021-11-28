Как дагестанец стал дублером голливудской звезды

Недавно в СМИ появилась новость про жителя Дагестана по имени Зураб Юсупов, который заявил, что подменял Кита Харингтона в "Игре престолов". Сериал закончился два года назад, но о съемках парень рассказал только сейчас. Как он стал дублером голливудской звезды и почему все это время молчал — в материале "Рамлера".

Фото: Кадр из сериала "Игра престолов" Кадр из сериала "Игра престолов"

Как рассказал молодой человек Telegram-каналу Mash, он фанател от сериала. В 2018 году он увидел объявление на сайте компании HBO о поиске дублера Джона Сноу. Зураб в шутку подал заявку, а его без юмора пригласили на съемки в Шотландию. Парень сначала не поверил, что это правда. Он даже узнал, настоящие ли ему выслали билеты, и не попросил гонорар за съемки.

Видео дня

"Они мне ответили, попросили видео, где я показываю мимику. Прислал им это видео, и начали уже обговаривать условия оплаты, контракта, но я думал, что это прикол, поэтому от гонорара я отказался", — рассказал Зураб.

Кадр из видео

У Кита Харингтона уже было два дублера, основной и боец смешанных единоборств для сцен с битвами, но они оба, как и сам актер, в это время не могли. Во время съемок Зураб смог пообщаться со знаменитостями из Голливуда:

"Съемочный полигон был в пригороде Эдинбурга. Была Эмилия Кларк, был Кристоф. Первые два дня была Софи Тернер. С Эмилией так, перекидывались эмоциями, жестами какими-то. И Питер Динклейдж тоже был там".

По словам Зураба Юсупова, он заменял Кита Харингтона только в немых сценах. Увидеть его можно в четвертой серии восьмого сезона.

"Все съемки, на которых был я, были дополнительными, то есть отсняли основной сезон весной и после выделяют несколько дней, чтоб переснять какие-nо кадры. Чтоб не переплачивать Киту Харингтону за неделю съемок в кадрах, где он молчит, наняли дублёра. Я оказался в нужное время на нужном сайте", — написал парень в своем Instagram-аккаунте.