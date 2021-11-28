Как дагестанец стал дублером голливудской звезды

Недавно в СМИ появилась новость про жителя Дагестана по имени Зураб Юсупов, который заявил, что подменял Кита Харингтона в "Игре престолов". Сериал закончился два года назад, но о съемках парень рассказал только сейчас. Как он стал дублером голливудской звезды и почему все это время молчал — в материале "Рамлера".
Как рассказал молодой человек Telegram-каналу Mash, он фанател от сериала. В 2018 году он увидел объявление на сайте компании HBO о поиске дублера Джона Сноу. Зураб в шутку подал заявку, а его без юмора пригласили на съемки в Шотландию. Парень сначала не поверил, что это правда. Он даже узнал, настоящие ли ему выслали билеты, и не попросил гонорар за съемки.
"Они мне ответили, попросили видео, где я показываю мимику. Прислал им это видео, и начали уже обговаривать условия оплаты, контракта, но я думал, что это прикол, поэтому от гонорара я отказался", — рассказал Зураб.
У Кита Харингтона уже было два дублера, основной и боец смешанных единоборств для сцен с битвами, но они оба, как и сам актер, в это время не могли. Во время съемок Зураб смог пообщаться со знаменитостями из Голливуда:
"Съемочный полигон был в пригороде Эдинбурга. Была Эмилия Кларк, был Кристоф. Первые два дня была Софи Тернер. С Эмилией так, перекидывались эмоциями, жестами какими-то. И Питер Динклейдж тоже был там".
По словам Зураба Юсупова, он заменял Кита Харингтона только в немых сценах. Увидеть его можно в четвертой серии восьмого сезона.
"Все съемки, на которых был я, были дополнительными, то есть отсняли основной сезон весной и после выделяют несколько дней, чтоб переснять какие-nо кадры. Чтоб не переплачивать Киту Харингтону за неделю съемок в кадрах, где он молчит, наняли дублёра. Я оказался в нужное время на нужном сайте", — написал парень в своем Instagram-аккаунте.
Почему же все это время он молчал? Молодой человек подписал соглашение о неразглашении, согласно которому он должен был молчать три года. Снимать видео и фотографировать во время съемок строго запрещалось. Семье он сказал, что уехал на практику в Якутию по учебе. Там якобы тоже не было сети. Но не все поверили Зурабу, некоторые решили, что он выдумал всю эту историю, хотя внешне парень из Дагестана действительно похож на Джона Сноу. С тех пор в голливудское кино его не звали, но теперь Зураб хочет заняться стендапом.