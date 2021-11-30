Почему Никулин и Гайдай не общались с Моргуновым?

Наверняка вы, как и большинство зрителей, считаете, что Никулин, Вицин и Моргунов дружили не только на экране, но и в обычной жизни. Однако, если с Вициным Юрий Владимирович Никулин еще поддерживал общение, то Моргунова всячески старался избегать. Точно так же поступал и культовый советский режиссер Леонид Гайдай, автор таких известных фильмов, как «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию».

Что стало причиной раздора между ними? Давайте узнаем.

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Трус, Балбес и Бывалый

Ну кто не знает Труса, Балбеса и Бывалого? Можно сказать, что эти роли — визитные карточки любимых актеров. По крайней мере, Евгения Моргунова — так точно… Юрий Никулин за свою карьеру успел сняться во множестве хороших фильмов, например, «Бриллиантовая рука», «Старики-разбойники», «Ко мне, Мухтар!». На счету Вицина также есть много хороших ролей: «Джентльмены удачи», «Женитьба Бальзаминова», «Земля Санникова»… А вот Моргунов особыми успехами на этом поприще не отличился. На протяжении всей жизни его знали как «Бывалого», и это его заметно угнетало.

Возможно, это одна из причин, почему актер отличался таким скверным характером. Да, известно, Евгений Моргунов был человеком довольно непростым… А наиболее характерной его чертой было странное чувство юмора. Например, он мог зайти в трамвай и начать проверять билеты, притворяясь контролером. А однажды снял рога троллейбуса на остановке, попросил прохожего подержать их, а сам просто ушел.

Хуже всего, что от его юмора часто страдали друзья и знакомые. Он отпускал в их сторону обидные шутки, а они это терпели, правда, до поры до времени…

«Подумаешь, режиссер!»

Однажды во время съемок «Кавказкой пленницы» произошел инцидент, который навсегда поставил точку в отношениях Моргунова и Гайдая. Поздно ночью вся съемочная группа фильма просматривала в закрытом зале готовые дубли, как вдруг в помещение зашел Моргунов, изрядно выпивший. К тому же, он привел с собой двух нетрезвых девиц и начал комментировать им все происходящее на экране.

Актера вежливо попросили вести себя потише, но он вместо этого только разошелся еще сильнее. Последней каплей стала фраза, которую он произнес Гайдаю, что-то вроде: «Ты что совсем мышей не ловишь! Подумаешь, режиссер, тоже мне Феллини!».

Леонида Иовича задели эти слова: он вычеркнул все оставшиеся сцены с Моргуновым и сказал, что съемочная группа в его услугах больше не нуждается. На общих кадрах его заменил дублер. В фильмах Гайдая Моргунов больше не появлялся. И хоть он пытался извиниться перед режиссером, тот был непреклонен.

«У нас своих клоунов хватает!»

Что касается ссоры между Моргуновым и Никулиным, она произошла немногим позже. Злую шутку с Евгением Александровичем сыграло, опять же, его чувство юмора. Актер без зазрения совести пользовался знакомством с Юрием Никулиным, поэтому часто посещал его цирковые представления без билетов, а иногда даже приводил с собой родственников и друзей.

Во время очередного шоу он решил разыграть друга. Моргунов представился депутатом и сказал всем стоящим в очереди к кассе людям, что теперь Никулин будет лично заниматься жилищным вопросом трудящихся. Уже скоро под кабинетом актера выстроилась очередь, а ему еще долго пришлось объяснять, что это всего лишь розыгрыш.

После этого Никулин строго-настрого запретил пускать Моргунова в цирк, заявив, что «у них и своих клоунов хватает». В тот период у всеми любимой троицы как раз должны были начаться гастроли, но Юрий Владимирович ехать отказался — из-за Моргунова. И вот тут обиделся уже Евгений Александрович. Дело в том, что он очень рассчитывал на эти гастроли, поэтому разозлился на Никулина, ведь по его вине они сорвались.