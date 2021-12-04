Швейцарская актриса Урсула Андресс сыграла первую девушку Бонда Хани Райдер в фильме "Доктор Ноу" 1962 года. После этого роскошная блондинка в кремовом бикини и с идеальной фигурой стала секс-символом своего времени. С момента выхода культовой картины про суперагента прошло 59 лет. Как сейчас выглядит и чем занимается Урсула Андресс — в материале "Рамблера".
На момент съемок бондианы актрисе было 26 лет. В этом году ей исполнилось 85.
"Известной меня сделало бикини. Я просто надела его – и за одну ночь стала знаменитой", — говорила в одном из своих последних интервью Урсула Андресс.
Теперь ей сложно принять свой возраст и изменения во внешности, произошедшие в возрасте:
"Сейчас я ненавижу смотреть в зеркало и стараюсь не смотреть своих фильмов".
За всю карьеру актриса появилась более чем в 30 фильмах. Урсула даже снималась у Сергея Бондарчука в картине "Красные колокола" 1982 года. В последнее время она не снимается в кино и ведет непубличный образ жизни. В последний раз актриса появлялась в фильме "Бельмондо глазами Бельмондо" 2015 года, в котором сыграла саму себя. Андресс называет французского актера любовью всей своей жизни. Она ушла к Бельмондо от режиссера Джона Дерека в 1966 году.