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2 часа назад

"Известной меня сделало бикини": как выглядит первая девушка Бонда спустя 59 лет

Швейцарская актриса Урсула Андресс сыграла первую девушку Бонда Хани Райдер в фильме "Доктор Ноу" 1962 года. После этого роскошная блондинка в кремовом бикини и с идеальной фигурой стала секс-символом своего времени. С момента выхода культовой картины про суперагента прошло 59 лет. Как сейчас выглядит и чем занимается Урсула Андресс — в материале "Рамблера".

Актриса Урсула Андресс сыграла первую девушку Бонда Хани Райдер в фильме «Доктор Ноу» 1962 года.
1/7 Актриса Урсула Андресс сыграла первую девушку Бонда Хани Райдер в фильме «Доктор Ноу» 1962 года.
Фото: globallookpress.com
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После этого роскошная блондинка в кремовом бикини и с идеальной фигурой стала секс-символом своего времени.
2/7 После этого роскошная блондинка в кремовом бикини и с идеальной фигурой стала секс-символом своего времени.
Фото: globallookpress.com
Урсула Андресс и Шон Коннери.
3/7 Урсула Андресс и Шон Коннери.
Фото: globallookpress.com
В этом году актрисе исполнилось 85 лет.
4/7 В этом году актрисе исполнилось 85 лет.
Фото: globallookpress.com
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По словам Урсулы, она прославилась одним днем благодаря тому, что надела бикини.
5/7 По словам Урсулы, она прославилась одним днем благодаря тому, что надела бикини.
Фото: globallookpress.com
Сейчас она не любит смотреть в зеркало и не смотрит фильмы со своим участием.
6/7 Сейчас она не любит смотреть в зеркало и не смотрит фильмы со своим участием.
Фото: globallookpress.com
Андресс не снимается в кино и ведет непубличный образ жизни.
7/7 Андресс не снимается в кино и ведет непубличный образ жизни.
Фото: globallookpress.com

На момент съемок бондианы актрисе было 26 лет. В этом году ей исполнилось 85.

"Известной меня сделало бикини. Я просто надела его – и за одну ночь стала знаменитой", — говорила в одном из своих последних интервью Урсула Андресс.

Теперь ей сложно принять свой возраст и изменения во внешности, произошедшие в возрасте:

"Сейчас я ненавижу смотреть в зеркало и стараюсь не смотреть своих фильмов".

За всю карьеру актриса появилась более чем в 30 фильмах. Урсула даже снималась у Сергея Бондарчука в картине "Красные колокола" 1982 года. В последнее время она не снимается в кино и ведет непубличный образ жизни. В последний раз актриса появлялась в фильме "Бельмондо глазами Бельмондо" 2015 года, в котором сыграла саму себя. Андресс называет французского актера любовью всей своей жизни. Она ушла к Бельмондо от режиссера Джона Дерека в 1966 году.

Актеры,Фото,Джон Дерек,Урсула Андресс,Сергей Бондарчук,
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