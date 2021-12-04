Швейцарская актриса Урсула Андресс сыграла первую девушку Бонда Хани Райдер в фильме "Доктор Ноу" 1962 года. После этого роскошная блондинка в кремовом бикини и с идеальной фигурой стала секс-символом своего времени. С момента выхода культовой картины про суперагента прошло 59 лет. Как сейчас выглядит и чем занимается Урсула Андресс — в материале "Рамблера".

1/7 Актриса Урсула Андресс сыграла первую девушку Бонда Хани Райдер в фильме «Доктор Ноу» 1962 года. Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 После этого роскошная блондинка в кремовом бикини и с идеальной фигурой стала секс-символом своего времени. Фото: globallookpress.com 3/7 Урсула Андресс и Шон Коннери. Фото: globallookpress.com 4/7 В этом году актрисе исполнилось 85 лет. Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 По словам Урсулы, она прославилась одним днем благодаря тому, что надела бикини. Фото: globallookpress.com 6/7 Сейчас она не любит смотреть в зеркало и не смотрит фильмы со своим участием. Фото: globallookpress.com 7/7 Андресс не снимается в кино и ведет непубличный образ жизни. Фото: globallookpress.com

На момент съемок бондианы актрисе было 26 лет. В этом году ей исполнилось 85.

"Известной меня сделало бикини. Я просто надела его – и за одну ночь стала знаменитой", — говорила в одном из своих последних интервью Урсула Андресс.

Теперь ей сложно принять свой возраст и изменения во внешности, произошедшие в возрасте:

"Сейчас я ненавижу смотреть в зеркало и стараюсь не смотреть своих фильмов".