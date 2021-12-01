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57 минут назад

Болдуин заявил, что не нажимал на курок пистолета

Актер Алек Болдуин заявил, что не нажимал на курок пистолета, из которого была убита оператор Галина Хатчинс. Об этом сообщает Reuters.

Болдуин заявил, что не нажимал на курок пистолета
Фото: РамблерРамблер

Болдуин рассказал о произошедшем на съемочной площадке фильма "Ржавчина" в интервью изданию. Других подробностей разговора пока не сообщается.

При этом сценарист фильма Мэми Митчелл заявила, что актер "намеренно", "без уважительной причины" произвел выстрел, и подала в суд на Болдуина и продюсеров ленты.

Об инциденте стало известно 21 октября. Алек Болдуин выстрелил из пистолета-реквизита, который оказался заряжен боевыми патронами. Они попали в двух членов съемочной группы: 42-летнюю оператора Галину Хатчинс, которая в результате ранения скончалась, и 48-летнего режиссера Джоэла Соузу.

Ранее Болдуин призвал полицию следить за оружием на съемках.

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