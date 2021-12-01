Актер Алек Болдуин заявил, что не нажимал на курок пистолета, из которого была убита оператор Галина Хатчинс. Об этом сообщает Reuters.

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Болдуин рассказал о произошедшем на съемочной площадке фильма "Ржавчина" в интервью изданию. Других подробностей разговора пока не сообщается.

При этом сценарист фильма Мэми Митчелл заявила, что актер "намеренно", "без уважительной причины" произвел выстрел, и подала в суд на Болдуина и продюсеров ленты.