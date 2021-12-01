Актер Алек Болдуин заявил, что не нажимал на курок пистолета, из которого была убита оператор Галина Хатчинс. Об этом сообщает Reuters.
Болдуин рассказал о произошедшем на съемочной площадке фильма "Ржавчина" в интервью изданию. Других подробностей разговора пока не сообщается.
При этом сценарист фильма Мэми Митчелл заявила, что актер "намеренно", "без уважительной причины" произвел выстрел, и подала в суд на Болдуина и продюсеров ленты.
Об инциденте стало известно 21 октября. Алек Болдуин выстрелил из пистолета-реквизита, который оказался заряжен боевыми патронами. Они попали в двух членов съемочной группы: 42-летнюю оператора Галину Хатчинс, которая в результате ранения скончалась, и 48-летнего режиссера Джоэла Соузу.