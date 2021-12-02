Некрасивые актеры, которых обожали женщины

Их внешность была далека от общепринятых канонов, но это не мешало завоевывать сердца первых красавиц.

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Виктор Авивлов

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Виктор Авилов был актер неординарной внешности. У него было много поклонниц, которые ценили не внешние данные, а его талант и харизму.

Рассказывают, он обладал гипнотическим взглядом, от которого женщин бросало буквально в дрожь. Ему приписывали множество романов, в том числе с партнершей по фильму ” Узник замка Иф ” Анной Самохиной. Актер был трижды женат. Ради третьей супруги, молоденькой ассистентки режиссера он бросил семью и двух детей.

Владимир Басов

Несмотря на необычную внешность, благодаря которой актеру предлагали в основном роли злодеев, он пользовался большим успехом у слабого пола. Неказистая внешность не мешала Басову завоевывать сердца первых красавиц советского кинематографа. Все его жены были красавицами. Например, Наталья Фатеева.

Впрочем, талант и харизма не принесли семейного счастья. Третья жена Валентина Титова ушла от Владимира Басова, оставив на него двух детей. Актер так не оправился от этого, начал злоупотреблять алкоголем.

Фрунзик Мкртчян

С детства ему придумали прозвище “Нос”. Сам актёр шутил: «Когда Бог раздавал народам носы, спрашивал у людей, какой формы они хотели иметь орган обоняния. Русский пожелал такой, чтоб рюмку не мешал опрокидывать. Грузин, как Кавказские горы. Армянин спросил: “А почем?» Когда Господь ответил, что бесплатно, армянин произнес: «Тогда как можно больше».

После «Мимино» и «Кавказской пленницы» актёр стал знаменитым. Несмотря на своеобразную внешность, женским вниманием Фрунзик не был обделён. Сам был влюбчивым, и женщины ему отвечали взаимностью. Также был трижды женат.

Валерий Золотухин

Неповторимое обаяние позволяло ему пользоваться невероятным успехом у женщин. Первой женой стала первая красавица на курсе Нина Шацкая. Но ей он нещадно изменял. Среди его любовниц числились балерина Мариинского театра Алла Осипенко, актриса Евгения Сабельникова.

А потом стал жить и вовсе на две семьи: официально с женой Тамарой, неофициально с актрисой Ириной Линдт, младше его на 33 года, которая родила ему ребенка.

Евгений Евстигнеев

Сутулый, рано начавший лысеть молодой человек (в 30 лет Евстигнеев был уже лысый) с застенчивой улыбкой был далек от общепринятых эталонов красоты, но при этом имел море обаяния. И ему была подвластна любая роль. Несмотря на внешность, Евстигнеева обожали миллионы советских женщин. Из-за постоянных измен распался его брак с Галиной Волчек.