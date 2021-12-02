Почему Кэмерон Диас ушла из кино

"Когда вы делаете что-то на действительно высоком уровне в течение длительного периода времени, вас воспринимают как человека, который умеет делать одну вещь, и при этом другие части вашей жизни становится будто менее важными. Это похоже на осознание того, что одной части меня, которая функционировала на высоком уровне, было недостаточно. Примерно в 40 лет я начала понимать, что в моей жизни было так много вещей, которых я никогда не пробовала. Я люблю сниматься в кино, мне это нравилось. Но мне хотелось больше простоты в каждом дне моей жизни"