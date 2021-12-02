Почему Кэмерон Диас ушла из кино

Американская актриса Кэмерон Диас прославилась еще в 1990-х. Она сыграла в фильме "Маска", когда ей был 21 год и сразу получила популярность. Еще до этого она уже была довольно востребованной моделью и снималась для популярных брендов.
С тех пор в фильмографии актрисы более 50 фильмов. Она сыграла главные роли в таких щитах, как "Ангелы Чарли", "Ванильное небо", "Банды Нью-Йорка" и других. Период ее популярности пришелся на девяностые и нулевые. А к 2010 году она стала одной из самых богатых женщин-знаменитостей в мире.
Начиная с десятых годов она озвучивала принцессу Фиону в серии мультиков про Шрека, а также снималась лишь в романтических комедиях. Свою последнюю роль она сыграла в 2014 году в фильме "Энни". С тех пор актриса на экранах не появлялась. Тогда она заявила, что устала от своей работы, а спустя еще год заявила, что уходит из кино.
Диас выпускает собственные книги, а также посещает различные светские мероприятия. Актриса ведет блог в Instagram, где публикует юмористические ролики. В одном из интервью она призналась, что из кино ушла из-за того, что эта работа забирала у нее слишком много сил. По словам Диас, она занимается семьей.
"Когда вы делаете что-то на действительно высоком уровне в течение длительного периода времени, вас воспринимают как человека, который умеет делать одну вещь, и при этом другие части вашей жизни становится будто менее важными. Это похоже на осознание того, что одной части меня, которая функционировала на высоком уровне, было недостаточно. Примерно в 40 лет я начала понимать, что в моей жизни было так много вещей, которых я никогда не пробовала. Я люблю сниматься в кино, мне это нравилось. Но мне хотелось больше простоты в каждом дне моей жизни"