Звезда «Уральских пельменей»: «Мы уже придумали все, что можно»

Артист «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников рассказал, почему зрители считают, что их номера «уже не те».
Как отметил актер, творческому объединению уже более 10 лет. Артисты попросту исчерпали идеи для постановок, поэтому им нередко приходится повторять одни и те же темы. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью для «Комсомольской правды».
«Вы сами подумайте, как можно десять лет каждый год к каждому концерту придумывать очень смешные номера? Мне кажется, мы уже придумали все, что можно, и идем по одним и тем же темам уже не то что по второму, а по десятому кругу. Но опять же на вкус и цвет. .. Кто-то начал смотреть нас буквально год или месяц назад, этим людям все кажется смешным».
Мясников отметил, что считает 2009-2012 годы периодом расцвета шоу.
«Именно тогда появились номера, о которых вспоминают до сих пор. Это такие номера, как, когда покупатель приходил в магазин за сливой, бабушка, которая кричала: „Игооорь“, „Нобук и фрешка“. Мальчик маньяк. Сейчас почему-то такие номера не рождаются. Не приходит на них вдохновение».
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