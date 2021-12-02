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3 часа назад

Звезда «Уральских пельменей»: «Мы уже придумали все, что можно»

Артист «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников рассказал, почему зрители считают, что их номера «уже не те».

Звезда «Уральских пельменей»: «Мы уже придумали все, что можно»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметил актер, творческому объединению уже более 10 лет. Артисты попросту исчерпали идеи для постановок, поэтому им нередко приходится повторять одни и те же темы. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью для «Комсомольской правды».

«Вы сами подумайте, как можно десять лет каждый год к каждому концерту придумывать очень смешные номера? Мне кажется, мы уже придумали все, что можно, и идем по одним и тем же темам уже не то что по второму, а по десятому кругу. Но опять же на вкус и цвет. .. Кто-то начал смотреть нас буквально год или месяц назад, этим людям все кажется смешным».

Мясников отметил, что считает 2009-2012 годы периодом расцвета шоу.

«Именно тогда появились номера, о которых вспоминают до сих пор. Это такие номера, как, когда покупатель приходил в магазин за сливой, бабушка, которая кричала: „Игооорь“, „Нобук и фрешка“. Мальчик маньяк. Сейчас почему-то такие номера не рождаются. Не приходит на них вдохновение».

Ранее мы писали, сколько зарабатывают комики в России.

Актеры,Артист,Вячеслав Мясников,Комсомольская правда,
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