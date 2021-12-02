Звезда «Уральских пельменей»: «Мы уже придумали все, что можно»

Как отметил актер, творческому объединению уже более 10 лет. Артисты попросту исчерпали идеи для постановок, поэтому им нередко приходится повторять одни и те же темы. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью для «Комсомольской правды» .

«Вы сами подумайте, как можно десять лет каждый год к каждому концерту придумывать очень смешные номера? Мне кажется, мы уже придумали все, что можно, и идем по одним и тем же темам уже не то что по второму, а по десятому кругу. Но опять же на вкус и цвет. .. Кто-то начал смотреть нас буквально год или месяц назад, этим людям все кажется смешным».