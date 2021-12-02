Опубликован список самых популярных актеров 2021 года

Популярный киносайт IMDb опубликовал список главных актеров 2021 года.
Опубликованный на портале рейтинг был составлен на основе количества просмотров страниц, посвященных тем или иным звездам.
Самой популярной актрисой стала Элизабет Олсен. Дело в интересе фанатов к сериалу «ВандаВижн», где Олсен сыграла главную роль. Этот проект принес ей также номинацию на «Эмми».
Вторым по популярности стал актер Реге-Жан Пейдж, получивший всемирную известность после сериала «Бриджертоны».
После участие в проекте его тоже номинировали на «Эмми» и неоднократно называли главным прорывом года.
Третьей в рейтинге стала Флоренс Пью. По мнению экспертов портала, популярность принес ей сериал «Черной вдове», где она сыграла сводную сестру главной героини.
Среди самых популярных актеров также оказались Ана де Армас, Ивонн Страховски, Аня Тейлор-Джой, Александра Даддарио, Джоди Комер, Бен Барнс и Лили Джеймс.