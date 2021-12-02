Опубликован список самых популярных актеров 2021 года

Популярный киносайт IMDb опубликовал список главных актеров 2021 года.

Опубликованный на портале рейтинг был составлен на основе количества просмотров страниц, посвященных тем или иным звездам.

Самой популярной актрисой стала Элизабет Олсен. Дело в интересе фанатов к сериалу «ВандаВижн», где Олсен сыграла главную роль. Этот проект принес ей также номинацию на «Эмми».

Вторым по популярности стал актер Реге-Жан Пейдж, получивший всемирную известность после сериала «Бриджертоны».

После участие в проекте его тоже номинировали на «Эмми» и неоднократно называли главным прорывом года.