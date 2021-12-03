Этот турецкий сериал стал первой ласточкой на отечественном телевидении, хотя бум турецких теленовелл накроет нас значительно позже. Успехом пользовался и роман Решата Нури Гюнтекина, по которому был снят сериал. Исполнительница главной роли Айдан Шенер на долгие годы стала самой популярной турецкой актрисой в России. «Рамблер» выяснил, как она выглядит сейчас.

Айдан Шенер родилась 1 марта 1963 года в маленьком городке Килис. Ее отец был музыковедом, а мать домохозяйкой. Однако простой ее семью назвать сложно, ведь Айдан — племянница популярной актрисы Сюзан Авджи. Ее прадед по отцу был родом из Казани и эмигрировал в Турцию в 1877 году. Еще в детстве девочка вместе с родителями переехала в Бурсу, где и получила образование.

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Родители не ограничивали амбиции дочери, тем более, что с ранних лет она отличалась яркой красотой. Поэтому в 1981 году Айдан выиграла конкурс красоты и стала «Мисс Турция». В этом качестве она представила страну на конкурсе «Мисс Мира». Несмотря на то, что Айдан не прошла в финал, на родину она вернулась настоящей звездой. Она начала сниматься в рекламе и довольно быстро стала одной из самых узнаваемых фотомоделей страны. Но настоящая слава ее ждала в кинематографе.

В 1983 году она играет первую большую роль в сериале «Маленький начальник», а в 1986 году наступает ее звездный час. Молодая актриса исполняет роль Фериде в историческом сериале «Королек — птичка певчая» (в оригинале «Çalıkuşu»), поставленном по культовому роману турецкого классика. Айдан Шенер становится суперзвездой, которой обещают грандиозное будущее. Актриса получает множество предложений, снимается каждый год. Не все ее работы принесли ей такую же популярность как «Королек», но некоторые навсегда вошли в золотой фонд турецкого телевидения — например, сериалы «Млечный путь» и «Два лица Стамбула». Кстати, снимаясь в «Млечном пути», она в результате падения чуть не потеряла ребенка — тогда Айдан была на третьем месяце.

Айдан Шенер никогда не прерывала свою карьеру, активно снимаясь и в девяностые годы, и в двухтысячные. Такая преданность профессии раздражала ее мужа — футболиста Айхана Акбина, который отчаянно ревновал красивую и популярную жену. Он мечтал, что Айдан посвятит себя дому и семье. Рождение дочери Эджем не укрепило брак. Точку в отношениях поставил подарок мужа на день рождения — паранджа. Айдан оценила намек и развелась. Следующие предложения о замужества она уже отклоняла, признаваясь, что ее собственный опыт навсегда отвратил ее от брака.