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1 час назад

Лия Ахеджакова высказалась о смерти Нины Ургант

Актриса Лия Ахеджакова высказалась о смерти народной артистки РСФСР Нины Ургант. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Лия Ахеджакова высказалась о смерти Нины Ургант
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Ахеджакова заявила, что раньше дружила с Ургант, назвала ее удивительным человеком, а также потрясающей актрисой. Она также отметила ее работу в фильме «Белорусский вокзал».

«"Белорусский вокзал" — на все времена. Один раз сыграла, один раз спела — и это на все времена. Такие пронзительные ноты. Ужасно. Таких людей больше не будет. Очень жалко. Без них будет хуже намного. Уходят такие важные, такие нужные и такие замечательные люди. Их голос очень важен», — сказала Ахеджакова.

В пятницу, 3 декабря, стало известно, что Нина Ургант скончалась у себя дома в Санкт-Петербурге. Ей было 92 года.

Известность ей принесли такие фильмы, как «Белорусский вокзал», «Волшебная сила», «Я родом из детства», «Красавец-мужчина», «Сыновья уходят в бой», «Премия» и «Укротительница тигров». В 2008 году она завершила свою карьеру в кино.

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