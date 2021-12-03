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3 часа назад

Ургант поделился воспоминаниями о бабушке

Российский артист и телеведущий Иван Ургант поделился детскими воспоминаниями о бабушке Нине Ургант. Интервью с Ургантом публикует ТАСС.

Ургант поделился воспоминаниями о бабушке
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Иван вспомнил, что никогда не называл Нину Ургант бабушкой — всегда только по имени. Однажды друг актрисы сказал ему, что для слова "бабушка" она молодая, поэтому лучше называть ее Ниной.

Также Ургант рассказал, что его бабушка всегда любила одиночество и не хотела, чтобы с ней кто-то жил. Он вспомнил, как она была вынуждена на месяц поселить в доме внука и подростка из США, который приехал в Санкт-Петербург по обмену. При этом артистка готовилась к роли Гертруды в "Гамлете":

"Для меня до сих пор остается загадкой, почему она не выпила яду. Особенно если учесть, что она привыкла жить одна и любит одиночество".

Он уточнил, что что в его детстве бабушка всегда была требовательной и строгой, контролировала домашнее задание. Однако в то же время часто баловала внука. И при этом она не чувствовала себя на свой возраст. Когда артистка видела по телевизору пожилых людей, она удивлялась, неужели она выглядит так же. По словам Нины Ургант, внутри она чувствовала себя на 17 лет.

Читайте также об удивительной жизни Нины Ургант.

Актеры,Гамлет,Бабушка,Нина Ургант,Иван Ургант,ИТАР-ТАСС,
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