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2 часа назад

Татьяна Кравченко и Вера Алентова получили "Звезду театрала" как лучшие актрисы

Татьяна Кравченко, Вера Алентова и Анна Чиповская стали лучшими актрисами по версии международной театральной премии зрительских симпатий "Звезда театрала", передает корр. ТАСС. Церемония проходит в понедельник в Театре им. Вахтангова.

Кравченко и Алентова названы лучшими актрисами
Фото: ТАССТАСС

Кравченко получила награду в номинации "Лучшая женская роль" за образ Нины Петровны в постановке "Под одной крышей" театра "Ленком Марка Захарова". Алентова стала лауреатом в номинации "Лучшая женская роль второго плана" за роль Госпожи Аргант в спектакле "Ложные признания" в Театре им. Пушкина. Чиповская победила в номинации "Лучшая роль театральной актрисы в кино" за роль Киры в молодости в фильме "Кто-нибудь видел мою девчонку?".

Чиповская поблагодарила режиссера фильма, продюсера, партнеров, своего мастера, худрука театра "Сатирикон" Константина Райкина.

"Особенно приятно получить премию на сцене театра, в котором я выросла", - добавила она.

Актеры,Анна Чиповская,Вера Алентова,Татьяна Кравченко,Константин Райкин,ИТАР-ТАСС,
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