Как изменился Антоха из «Реальных пацанов»

С момента выхода сериала прошло почти 12 лет. Разбираемся, как выглядит и чем занимается звезда сериала «Реальные пацаны» Антон Богданов.

Когда 11 лет назад на экраны вышел сериал «Реальные пацаны», актер Антон Богданов запомнился зрителям своими выражениями, быстро разошедшимися на цитаты, и яркой внешностью.

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Склонность к публичным выступлениями и актерской игре Богданов проявлял еще с детства, когда участвовал в КВН, занимался вокалом, бальными танцами и борьбой. А закончив университет, организовал со своими друзьями трио Sex Pistols, которое быстро набрало популярность в Перми. Вместе с Владимиром Селивановым и Станиславом Тляшевым, которые также снимались в «Реальных пацанах», Богданов участвовал в шоу «Смех без правил» и в Пермском «Comedy Club».

Для актера роль в сериале была первой на телевидении — на съемки его пригласил Николай Наумов, но уже с 2012 года Богданов регулярно снимался в кино, а в серии фильмов «Елки» играл на протяжении нескольких лет. В 2019 году Богданов объявил о своем уходе из «Реальных пацанов», объяснив это желанием сменить амплуа. Последние работы Атона — военно-историческая картина «Т-34» и драма «Огонь» — доказывают, что его желание исполнилось.

Однако одной актерской деятельностью Богданов не ограничивается — сейчас он пробует свои силы в режиссуре. В начале декабря 2021 года состоялась премьера фильма «Нормальный только я» с Константином Хабенским, Максимом Виторганом и самим Богдановым в главных ролях.

А 16 декабря на экраны выйдут новые «Елки» — восьмые по счету — которые также поставил Богданов. Помимо этого актер по приглашению Сергея Безрукова выступает в Губернском театре.

В 2014 году актер пережил тяжелый разрыв с женой Полиной, которая ушла к другу Богданова Станиславу Теляшеву, оставив сына Демьяна отцу. Сейчас актер находится в отношениях с Лаурой Кемстач, владелицей фитнес-клуба, у которой также есть сын от первого брака.