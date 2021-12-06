Охлобыстин пожаловался на «поганую молодежь»

Актер Иван Охлобыстин охарактеризовал ситуацию в России словами «поганая молодежь, поруганные идеалы, отсутствие перспектив». Об этом пишет издание «Аргументы и Факты».
Артист выступил на дне рождения музыканта Гарика Сукачева.
«Всем известно, что в современном мире нет проблемы с информацией. Есть проблемы с ее систематизацией. Где же те бриллиантовые скрепы, золотые арматуры, на которых наш многострадальный народ смог бы повесить свои житейские кандалы, уложить по полочкам — что хорошо, что плохо, что куда можно совать, а что категорически нежелательно, даже если в спину подпихивает вся европейская культура?» — сказал актер.
Охлобыстин поразмышлял о Европе, заявив, что она «не радует», так как среднестатический европеец родился в пригороде Кабула или Дамаска и живет на пособия. На Восток, по его мнению, лучше смотреть только «через пушечный прицел».
В России, как считает актер, существует «выстраданная тысячелетиями стабильность и гражданская готовность страдать еще тысячу лет, а то и более».
«Хотя так или иначе этот мир все равно принадлежит нам, славным ребятам за 60, что в искусстве, что в бизнесе, что в политике. Как пелось в одном зарубежном фильме: "Завтра принадлежит мне". Вот оно завтра и наступило. И в этом завтра нет места унынию и депрессии».
Кроме того, Охлобыстин высказал свое мнение о современной молодежи, назвав ее кислой. Он заявил, что она боится пить и курить, так как переживает за свое здоровье. При этом старшему поколению нужно «до гробовой доски надрываться», чтобы прокормить детей, ищущих себя. По словам Охлобыстина, его ровесники в молодости делали то же самое, но из-за «голодухи» быстро нашли свой путь.