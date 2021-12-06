Охлобыстин пожаловался на «поганую молодежь»

«Всем известно, что в современном мире нет проблемы с информацией. Есть проблемы с ее систематизацией. Где же те бриллиантовые скрепы, золотые арматуры, на которых наш многострадальный народ смог бы повесить свои житейские кандалы, уложить по полочкам — что хорошо, что плохо, что куда можно совать, а что категорически нежелательно, даже если в спину подпихивает вся европейская культура?» — сказал актер.