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4 часа назад

Леонардо Ди Каприо пригласили на Всемирный саммит по вечной мерзлоте в Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев пригласил знаменитого американского актера Леонардо Ди Каприо на Всемирный саммит по проблемам вечной мерзлоты, который состоится в республике в 2023 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Леонардо Ди Каприо пригласили в Якутию обсудить вечную мерзлоту
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

Николаев отметил, что Ди Каприо неравнодушен к проблемам экологии и сохранению разных видов животных, поэтому он приглашает его поделиться опытом.

«Я приглашаю Ди Каприо приехать, поговорить, выступить, и, может быть, он поделится с нами опытом, в том числе, в сфере борьбы за сохранение вечной мерзлоты», — рассказал глава региона.

При этом Николаев не уточнил, было ли уже направлено приглашение на экологический саммит американскому актеру или это только планируется.

В августе американский актер посвятил лесным пожарам в Якутии часть публикации в своем Instagram-аккаунте. В видео вошли кадры, сделанные за месяц в разных частях мира. Один из отрывков был посвящен пожарам в Сибири. В кадр попал горящий лес.

Ранее экоактивистка Роза Дьячковская обратилась к актеру с просьбой помочь в борьбе с масштабными лесными пожарами в Якутии. По ее словам, Ди Каприо отреагировал на эту просьбу. В качестве доказательства она опубликована в своем Instagram скриншоты переписки. Однако глава Якутии заявил, что к нему не поступало предложений от актера.

Актеры,Айсен Николаев,Леонардо ДиКаприо,
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