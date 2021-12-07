За что звезду "Чародеев" травили в школе

Волшебная новогодняя сказка стала первой и единственной картиной, в которой снялась актриса Анна Ашимова. Несмотря на то, что дебют в кино был вполне успешен, продолжить актерскую карьеру Ашимова не захотела. Почему Анна после "Чародеев" наотрез отказалась становиться актрисой, читайте в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Чародеи" Кадр из фильма "Чародеи"

Забавную девочку с рыжими конопушками на лице, сыгравшую младшую сестру героя Александра Абдулова, не запомнить было невозможно. Аня Ашимова, казалось, не знала, что такое плохое настроение и, несмотря на свой юный возраст, старалась работать наравне со взрослыми актерами. А ведь попала на съемочную площадку Аня, можно сказать, случайно.

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Озорная непоседливая Аня занималась танцами, пением и рисованием в московском Дворце пионеров. Там ее и заметили ассистентка режиссера Константина Бромберга, который искал девочку на роль в своем новом фильме. Ашимову с несколькими другими девочками пригласили на пробы. Надо отметить, что позже Анна рассказывала, что вовсе не горела желанием сниматься в кино. Может быть, поэтому девочка совсем не волновалась и, ожидая своей очереди, вела себя максимально естественно. Например, в какой-то момент стала строить забавные рожицы своему отражению в большом стоящем в холле зеркале.

Именно эту сцену случайно и увидел режиссер. Бромберг сразу понял, что перед ним та самая озорная, непосредственная и веселая Нина Пухова. Ашимову утвердили на роль.

Может быть благодаря юному возрасту или из-за легкого характера Аня вовсе не робела во время работы со звездами первой величины. Девочка вспоминала, что атмосфера на съемках была по-настоящему сказочной, а взрослые актеры всегда старались помочь юной коллеге. Правда, были у Ашимовой и сложности: девочка с трудом запоминала текст роли. Поэтому было принято решение, что героиню Ани будет озвучивать другая актриса. В итоге Нина Пухова заговорила голосом актрисы Светланы Харлап, а знаменитую песню “Три белых коня” исполнила для фильма Лариса Долина.

После выхода “Чародеев” на экраны 31 декабря 1982 года Аня узнала, что такое слава. Причем не только ее положительную сторону. Девочку начали узнавать на улице, к ней подходили знакомиться, поклонники писали ей письма. Но, увы, была и обратная сторона медали. Популярность Ани пришлась не по нраву ее одноклассникам. Возможно, причиной была банальная зависть, но некоторые дети начали дразнить ее, называть чародейкой, отпускали в адрес девочки злые шутки, а потом и вовсе непонятно почему объявили ей бойкот. Травля Ашимовой длилась долго, родители всерьез думали перевести дочь в другую школу, но кто мог дать гарантии, что в новом классе дети не повели бы себя так же. В итоге Аня осталась в своем классе.

Через некоторое время, когда ажиотаж вокруг “Чародеев” постепенно утих, Аня, наконец, смогла вздохнуть спокойно. Но эта ситуация не могла не отразиться на будущем девочки. Константин Бромберг настоятельно советовал Ашимовой после школы поступать в театральное училище, отмечая ее творческие способности. После “Чародеев” уже через год Аню пригласили на роль в другом фильме, затем последовали и другие предложения, но девочки неизменно отвечала отказом.

Кадр из фильма "Чародеи"

От карьеры актрисы Анна Ашимова отказалась наотрез, хотя родители пытались уговорить дочь поменять свое решение. Анна, воспоминания о травле в школе у которой были слишком сильны, решила развернуть свою жизнь совсем в другую сторону. После школы Ашимова поступила в Государственную Академию Управления и получила диплом экономиста.

Во время учебы Анна встретила своего будущего мужа Кирилла Гайдаша. Молодые люди сыграли свадьбу на четвертом курсе. Некоторое время после окончания учебы Анна работала в крупной страховой компании, а потом родила сына и решила полностью посвятить себя семье.