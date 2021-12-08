Выступающую против вакцинации Шукшину заблокировали на YouTube

Мария Шукшина выступала против обязательной вакцинации. По этой причине социальная сеть Instagram ограничила доступ к подписке на аккаунт телеведущей. У пользователей начало высвечиваться предупреждение о том, что на странице неоднократно появлялась фейковая информация. Поводом послужил пост Шукшиной, в котором она ответила на открытое письмо врачей ковидных госпиталей, пригласивших противников вакцинации посетить морги и "красные зоны". В списке знаменитостей, к которым обратились медики, оказались известные политические и культурные деятели: певица Наталья Ветлицкая, телеведущий Оскар Кучера, музыкант Константин Кинчев, певец и композитор Юрий Лоза и другие.