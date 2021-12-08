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1 час назад

Выступающую против вакцинации Шукшину заблокировали на YouTube

Аккаунт актрисы и телеведущей Марины Шукшиной заблокировали на YouTube. Об этом артистка сообщила в своем Telegram-канале.

Выступающую против вакцинации Шукшину заблокировали на YouTube
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Конкретная причина блокировки неизвестна. На странице канала говорится, что «аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube». О каких нарушениях идет речь, не сообщается.

Мария Шукшина выступала против обязательной вакцинации. По этой причине социальная сеть Instagram ограничила доступ к подписке на аккаунт телеведущей. У пользователей начало высвечиваться предупреждение о том, что на странице неоднократно появлялась фейковая информация. Поводом послужил пост Шукшиной, в котором она ответила на открытое письмо врачей ковидных госпиталей, пригласивших противников вакцинации посетить морги и "красные зоны". В списке знаменитостей, к которым обратились медики, оказались известные политические и культурные деятели: певица Наталья Ветлицкая, телеведущий Оскар Кучера, музыкант Константин Кинчев, певец и композитор Юрий Лоза и другие.

"На экскурсии в красной зоне при всем желании все не поместимся. Мы не против вакцины, а против участия в эксперименте неисследованной вакцины. Это разные вещи",

— написала в ответ Шукшина, за что была резко раскритикована.

Пользователи социальных сетей написали, что актриса "пиарится на костях", а режиссер и телеведущий Юлий Гусман назвал такое поведение "преступлением".

Актеры,Преступление,Наталья Ветлицкая,Константин Кинчев,Юлий Гусман,Мария Шукшина,Оскар Кучера,Юрий Лоза,
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