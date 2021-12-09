Как сейчас живет Леня Голубков из рекламы “МММ”

Актер Владимир Пермяков приехал покорять Москву из города Канска в Красноярском крае в 1991 году, а уже в 1994-м стал человеком года. Правда, популярность его была не слишком долгой и в итоге вовсе не помогла карьере. О том, что произошло с исполнителем знаменитого Лени Голубкова, и как он сейчас живет, читайте в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из рекламы Кадр из рекламы

Москва приняла актера из глубинки поначалу не слишком приветливо. Во всей стране царили нищета, разруха, произошел путч. В кинопроизводстве был кризис, в театре платили немного. Кроме выходом на сцену Пермяков брался за любую работу, чтобы выжить: подметал сцену, распространял билеты. Иногда все же удавалось сняться и в небольших ролях в фильмах. Но настоящую славу Владимиру принесло вовсе не кино, а реклама. А точнее — ставший знаменитым образ Лени Голубкова из рекламы “МММ”.

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Эта роль стала для Пермякова судьбоносной, хотя изначально на нее планировали пригласить другого актера. Но тот в нужный момент не ответил на звонок, а Владимир оказался дома и согласился на встречу. Правда, то, что речь идет о съемках рекламы, от актера скрывали вплоть до последнего момента (его просто пригласили на съемку, заверив, что все объяснят на месте), опасаясь, что Пермяков откажется. Но узнав о том, что ему надо в рекламе сыграть человека из народа, актер даже помог режиссеру несколько интересных решений, позволяющих наиболее точно раскрыть этот образ. Да и гонорар, конечно, имел значение.

Стоит отметить, что Пермяков вовсе не обогатился на съемках рекламы, как полагали многие. За первый ролик актеру заплатили около 1000 рублей (меньше 100 долларов по курсу 1994 года), потом за каждый съемочный день платили 200 долларов (ролики записывали раз в месяц). Так что особо шиковать было не на что.

Но образ Лени Голубкова принес актеру невероятную популярность. Его узнавали на улицах, причем часто люди отождествляли Пермякова с его персонажем, что впоследствии сыграло с Владимиром злую шутку. В 1994 году Леня Голубков был назван человеком года, обогнав на 10 баллов Бориса Ельцина. Но в том же году случился и крах.

Пирамида “МММ” развалилась, ранее любимый людьми персонаж из рекламы стал мишенью для выплеска негативных эмоций обманутых вкладчиков. Многие не только ругали Леню Голубкова, но даже требовали у него вернуть им деньги. Репутация Пермякова была испорчена. И если раньше актер был желанным гостем различных шоу, то теперь его перестали замечать. В кино Владимира перестали снимать, крайне неохотно режиссеры изредка приглашали его на эпизодические роли, денег не было, актер перебивался случайными заработками, а также позже начал работать с театром двойников, эксплуатируя образ Лени Голубкова.

В 2011 году Сергей Мавроди попытался возродить “МММ”. На экраны вышел новый ролик с участием Лени Голубкова. Но былого успеха, конечно, уже не случилось. Рекламный образ стал визитной карточкой Пермякова, но в то же время помешал развитию его актерской карьеры.

Но несмотря ни на что Пермяков с теплотой относится в Лене Голубкову, отмечая, что именно эта роль сделала его невероятно популярным.

Владимир работал в различных театрах, снимался в небольших ролях в кино и в сериалах. Правда, его обычно приглашали сыграть Леню Голубкова.