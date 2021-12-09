Как постарела Сара Коннор из «Терминатора»

В 1984 году на большие экраны вышел один из самых знаменитых фильмов Джеймса Кэмерона – первая часть «Терминатора». Главные роли исполнили Майкл Бин, Арнольд Шварценеггер и еще малоизвестная актриса Линда Хэмилтон, сыгравшая Сару Коннор. «Рамблер» решил узнать, как сейчас выглядит звезда суперпопулярной франшизы.

Фото: Кадр из фильма "Терминатор" Кадр из фильма "Терминатор"

Роль Сары Коннор стала для Линды Хэмилтон настоящим прорывом и моментально принесла ей мировую популярность. На момент съемок ей было 28 лет. А вторая часть франшизы – «Терминатор-2: Судный день» - сделала ее суперзвездой, за работу над этой картиной актрисе заплатили миллион долларов. На съемочной площадке Хэмилтон сблизилась с режиссером Джеймсом Кэмероном. После премьеры второго фильма они стали жить вместе. Ради актрисы он даже развелся с женой Кэтрин Бигелоу. В 1993 году у пары родилась дочь Жозефина, в 1997 году Кэмерон и Хэмилтон поженились, а еще через два года развелись. Сейчас Линда живет с дочерью и сыном от первого брака с Брюсом Эбботом в Малибу.

Джеймс Кэмерон и Линда Хэмилтон

Всего в багаже звезды больше 70 киноработ: она засветилась в таких фильмах, как «Дети кукурузы», «Кинг-Конг жив», «Пик Данте», «Мистер судьба», «Пари матч», «Телохранитель по найму», «Новые приключения Бэтмена», «Под угрозой» и других. За работу в сериале «Красавица и чудовище» актриса была номинирована на премию «Эмми» и две премии «Золотой глобус». В 2019 году Линда вернулась к роли Сары Коннор и появилась в фильме «Терминатор: Темные судьбы». Между первой и третьей частью франшизы прошло 35 лет.