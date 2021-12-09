В 1977 году вышел фильм "Шпион, который меня любил", в котором впервые подружкой Джеймса Бонда стала русская девушка — майор КГБ Анна Амасова. Однако сыграла ее не актриса из России, а американка Барбара Бах. Как она выглядит и чем занимается спустя 44 года после выхода картины — в материале "Рамблера".

На момент съемок бондианы Барбаре Бах было 30 лет. Ее считают секс-символом той эпохи, как и других подружек агента 007. Однако изначально планы были другие. Главную героиню в фильме хотела играть Катрин Денев. Но тогда она уже была мировой звездой, и ее гонорар составлял 400 тысяч долларов. Сценарист Том Манкевич в своих мемуарах рассказал, что актриса согласилась и на 250 тысяч, но продюсеры были не готовы тратить больше 80 тысяч.

Актер Роджер Мур тоже не ожидал увидеть Барбару Бах в роли агента КГБ. Он рассчитывал, что с ним будет сниматься Брижит Бардо. В итоге роль досталась Барбаре. Ее утвердили за четыре дня до съемок. Но и сама актриса не осталась довольна фильмом. В одном из интервью она назвала Джеймса Бонда "шовинистской свиньей, использующей женщин как живой щит".