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21 минуту назад

Как выглядит первая русская девушка Бонда спустя 44 года

В 1977 году вышел фильм "Шпион, который меня любил", в котором впервые подружкой Джеймса Бонда стала русская девушка — майор КГБ Анна Амасова. Однако сыграла ее не актриса из России, а американка Барбара Бах. Как она выглядит и чем занимается спустя 44 года после выхода картины — в материале "Рамблера".

В 1977 году вышел фильм "Шпион, который меня любил", в котором впервые подружкой Джеймса Бонда стала русская девушка Анна Амасова.
1/7 В 1977 году вышел фильм "Шпион, который меня любил", в котором впервые подружкой Джеймса Бонда стала русская девушка Анна Амасова.
Фото: Кадр из фильма "Шпион, который меня любил"
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Однако сыграла агента КГБ не актриса из России, а американка Барбара Бах.
2/7 Однако сыграла агента КГБ не актриса из России, а американка Барбара Бах.
Фото: Кадр из фильма "Шпион, который меня любил"
На момент съемок бондианы Барбаре Бах было 30 лет.
3/7 На момент съемок бондианы Барбаре Бах было 30 лет.
Фото: globallookpress.com
В фильме могли сыграть Катрин Денев и Брижит Бардо, но за четыре дня утвердили Барбару.
4/7 В фильме могли сыграть Катрин Денев и Брижит Бардо, но за четыре дня утвердили Барбару.
Фото: globallookpress.com
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Сейчас актрисе и модели 74 года.
5/7 Сейчас актрисе и модели 74 года.
Фото: globallookpress.com
С 1981 года Барбара Бах замужем за Ринго Старром, бывшим барабанщиком группы The Beatles.
6/7 С 1981 года Барбара Бах замужем за Ринго Старром, бывшим барабанщиком группы The Beatles.
Фото: globallookpress.com
Уже больше 20 лет она не снималась в кино.
7/7 Уже больше 20 лет она не снималась в кино.
Фото: globallookpress.com

На момент съемок бондианы Барбаре Бах было 30 лет. Ее считают секс-символом той эпохи, как и других подружек агента 007. Однако изначально планы были другие. Главную героиню в фильме хотела играть Катрин Денев. Но тогда она уже была мировой звездой, и ее гонорар составлял 400 тысяч долларов. Сценарист Том Манкевич в своих мемуарах рассказал, что актриса согласилась и на 250 тысяч, но продюсеры были не готовы тратить больше 80 тысяч.

Актер Роджер Мур тоже не ожидал увидеть Барбару Бах в роли агента КГБ. Он рассчитывал, что с ним будет сниматься Брижит Бардо. В итоге роль досталась Барбаре. Ее утвердили за четыре дня до съемок. Но и сама актриса не осталась довольна фильмом. В одном из интервью она назвала Джеймса Бонда "шовинистской свиньей, использующей женщин как живой щит".

Сейчас актрисе и модели 74 года. С 1981 года Барбара Бах замужем за Ринго Старром, бывшим барабанщиком группы The Beatles. Уже больше 20 лет она не снималась в кино. У актрисы двое детей от первого брака с итальянским бизнесменом Аугусто Грегорини.

Актеры,Фото,Том Манкевич,Роджер Мур,Барбара Бах,Катрин Денев,Джеймс Бонд,
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