Что стало с избалованным мальчиком из фильма "Игрушка"

На юного Фабриса Греко слава обрушилась внезапно. В 1970-х он стал самым популярным мальчиков во Франции, снявшись в фильме "Игрушка". Но роль Эрика Рамбаль-Коше так и осталась единственной в фильмографии актера, хотя мальчику прочили успешную карьеру. Почему Фабрис Греко отказался стать актером и как он живет сейчас, читайте в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Игрушка" Кадр из фильма "Игрушка"

Фабрис, как это часто случается, попал в кино случайно. Он был сыном одного из работников съемочной площадке и однажды пришел на киностудию с отцом. Режиссер Франсис Вебер заметил десятилетнего озорного мальчугана в павильоне, понаблюдал за ним и предложил ему исполнить роль сына миллионера. О своем выборе Веберу жалеть не пришлось.

Кадр из фильма "Игрушка"

Дуэт Пьера Ришара и Фабриса Греко сложился, да и юный актер отлично справился со своей ролью. А после выхода фильма Фабриса накрыло волной невероятной популярности. Мальчик стал всенародным любимцем: его узнавали на улицах пригорода Парижа, где он жил с родителями, показывали пальцем, называя именем Эрик, девочки отправляли ему сотни романтических посланий. К такой жизни напоказ юный Греко оказался не готов. Однажды, после того, как один из поклонников попытался стянуть с него куртку, у мальчика случился нервный срыв. После этого почти полгода Фабрис не выходил на улицу и не давал никаких интервью.

При этом режиссеры буквально засыпали юную звезду предложениями о съемках, в частности, по слухам, ему предлагали роль в фильме "Папаши", где он должен был вновь встретиться на съемочной площадке с Пьером Ришаром. Но не сложилось. Говорят, родители Фабриса не отказывались от предложений режиссеров, но требовали очень высокий гонорар за участие сына в съемках. Это привело к тому, что вскоре режиссерам просто надоело их уговаривать и торговаться. Через некоторое время пропал и интерес к юной звезде "Игрушки".

Сам Фабрис был очень рад такому развитию событий. Несмотря на успешный опыт, становиться актером он не желал, поскольку оказался не готов всю жизнь провести под прицелом камер. Греко выбрал совсем другой путь.

Twitter/fabricegreco

После школы Фабрис поступил в колледж, где получил профессию инженера программиста. Сейчас Греко живет с женой и дочерью в Гонессе, том самом пригороде Парижа, где после "Игрушки" ему не давали прохода. Он оберегает свою частную жизнь, не дает интервью и совершенно не жалеет о том, что не стал актером. Но о съемках в фильме "Игрушка" вспоминает с теплотой.

Справка:

Фильм "Игрушка" вышел на экраны в 1976 году, став дебютной режиссерской работой Франсиса Вебера. Свой первый фильм Вебер, написавший сценарии к таким фильмам, как "Называй меня Матильдой", "Жил-был полицейский", "Высокий блондин в черном ботинке" и другие, снял в качестве режиссера по настоянию Пьера Ришара. Дебют оказался успешным и Вебер "переквалифицировался" из сценариста в режиссера.

В 1977 году фильм "Игрушка" номинировался на премию "Сезар" в трех номинациях: за лучший сценарий, лучшую съемку и лучшие декорации, но, увы, не получил ни одной награды.