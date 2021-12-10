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5 часов назад

Австрийский актер рассказал о предрассудках насчет России

Австрийца Вольфганга Черни просто обожает российский зритель. Актер уже сыграл в сериале «Тобол», боевике «Т-34» и семейной драме «Скажи ей». Он живет в Вене, но регулярно прилетает в Москву по работе.

Австрийский актер рассказал о предрассудках насчет России
Фото: @wolfgangcerny@wolfgangcerny

Актер признался, что перед тем как начать карьеру в России, он услышал много предрассудков относительно страны и ее атмосферы. Об этом он рассказал в шоу "Загугли звезду".

«Мне говорили: «В России очень опасно. Медведи на улице, кругом бандиты». И тогда я спросил: «Ребята, а кто уже здесь был?» Оказалось, что никто», — поведал актер.

После того, как Черни побывал в стране, он сложил свое собственное представление об атмосфере в России.

«В России хорошо чувствуют фальшь. Что касается съемок, то люди здесь любят искусство, и это так здорово и важно. Иногда здесь предпочитают рисковать, чтобы достичь результата», — поведал актер.

Ранее мы рассказывали про трех актеров, которые стали президентами.

Актеры,Тобол,
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