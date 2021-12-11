Умерла актриса Наталия Филиппова

Актриса Наталья Филиппова скончалась в возрасте 78 лет. Об этом сообщается на сайте Московского драматического театра «Бенефис».

Фото: Московский Драматический Театр «Бенефис» Московский Драматический Театр «Бенефис»

Актриса скончалась 8 декабря.

«Более 20 лет прослужила она в нашем театре, играла в спектаклях в качестве актрисы, занималась организационными делами в качестве заведующей труппой. Ушел из жизни замечательный, светлый человек, заслуженно пользовавшийся любовью и уважением коллектива театра», — говорится в сообщении театра.