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1 час назад

Умерла актриса Наталия Филиппова

Актриса Наталья Филиппова скончалась в возрасте 78 лет. Об этом сообщается на сайте Московского драматического театра «Бенефис».

Умерла актриса Наталия Филиппова
Фото:  Московский Драматический Театр «Бенефис» Московский Драматический Театр «Бенефис»

Актриса скончалась 8 декабря.

«Более 20 лет прослужила она в нашем театре, играла в спектаклях в качестве актрисы, занималась организационными делами в качестве заведующей труппой. Ушел из жизни замечательный, светлый человек, заслуженно пользовавшийся любовью и уважением коллектива театра», — говорится в сообщении театра.

Наталья Филиппова в 1964 году окончила Высшее театральное училище имени М.С.Щепкина. После она работала в Театре на Покровке и Московском театре комедии. С 2001 года актриса выступала на сцене Московского драматического театра «Бенефис». Одной из самых известных ее работ является роль в картине «Помнишь запах сирени...».

Актеры,Наталья Филиппова,
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