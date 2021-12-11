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28 минут назад

Талызина рассказала о конфликте с Эльдаром Рязановым

Актриса Валентина Илларионовна Талызина в эфире передачи «2Верник2» на телеканале «Культура» призналась, что сначала ее отношения с великим режиссером Эльдаром Рязановым нельзя была назвать легкими и близкими.

Талызина рассказала о конфликте с Эльдаром Рязановым
Фото: Кадр из фильма «О бедном гусаре замолвите слово»Кадр из фильма «О бедном гусаре замолвите слово»

Например, в фильме «Зигзаг удачи» Рязанов видел в ее роли Алису Фрейндлих, а Талызина раздражала его так сильно, что он буквально вскипал, когда она попадалась ему на глаза. Режиссер жаловался, что ему «подсунули тумбочку Талызину». Однако позже его мнение изменилось.

«Из-за этого он на меня орал. И так прошли все съемки – он меня не принимал как актрису совершенно. Но когда он смонтировал фильм, он понял, что был не прав».

Одна из самых популярных актрис своей эпохи Валентина Илларионовна сыграла в шести фильмах мэтра.

Между тем стала известна дата премьеры нового сезона «Сватов».

Актеры,Алиса Фрейндлих,Валентина Талызина,Эльдар Рязанов,
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