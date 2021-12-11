Талызина рассказала о конфликте с Эльдаром Рязановым

Актриса Валентина Илларионовна Талызина в эфире передачи «2Верник2» на телеканале «Культура» призналась, что сначала ее отношения с великим режиссером Эльдаром Рязановым нельзя была назвать легкими и близкими.
Например, в фильме «Зигзаг удачи» Рязанов видел в ее роли Алису Фрейндлих, а Талызина раздражала его так сильно, что он буквально вскипал, когда она попадалась ему на глаза. Режиссер жаловался, что ему «подсунули тумбочку Талызину». Однако позже его мнение изменилось.
«Из-за этого он на меня орал. И так прошли все съемки – он меня не принимал как актрису совершенно. Но когда он смонтировал фильм, он понял, что был не прав».
Одна из самых популярных актрис своей эпохи Валентина Илларионовна сыграла в шести фильмах мэтра.