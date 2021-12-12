Какую цену за славу пришлось заплатить актрисам старого Голливуда

Голливудские актрисы современности купаются в лучах славы, богаты и востребованы. Но в старом Голливуде дела обстояли абсолютно по-другому. Киностудии полностью контролировали их жизни: они рассказывали актрисам, как выглядеть, что надевать и как себя вести. «Рамблер» расскажет, на что приходилось идти голливудским актрисам прошлого.

Фото: Кадр из фильма "Унесенные ветром" Кадр из фильма "Унесенные ветром"

Отсутствие выбора

Видео дня

Актеры, имевшие долгосрочный контракт со студией, не имели возможности выбирать роли. Таким образом, они были вынуждены играть предложенных им персонажей. Если актер отказывался сниматься в кино, его могли отстранить от работы на определенный период времени без возможности работать в другом месте. Оливия де Хэвилленд, сыгравшая Мелани Гамильтон в «Унесенных ветром», была первой, кто победил студийную систему. После громкого судебного разбирательства студиям пришлось заключать контракты с актерами не более чем на семь лет.

Бдительный контроль

Студия назначила актерам помощников, которые ухаживали за ними, как за беспомощными младенцами. Фактически, помощники следили за каждым шагом своих «покровителей» и составляли подробные отчеты об их поведении.

Запрет на лишний вес

Во многих контрактах было прописано, что актрисам запрещено толстеть. Так что, если звезда набирала пару-тройку лишних килограммов, ее приходилось сажать на строгую диету. Когда Грета Гарбо переехала в Голливуд, она должна была есть только шпинат в течение трех недель, а Марлен Дитрих целую неделю питалась томатным соком и крекерами, чтобы немного похудеть.

Карьера вопреки здоровью

Актерам приходилось буквально жить на съемочной площадке. На съемках фильма «Унесенные ветром» Вивьен Ли приходилось работать по 16 часов в день, шесть дней в неделю, в течение 125 дней. Кроме того, во время съемок нельзя было взять больничный или отпуск. Все задержки съемок оплачивались актером из зарплаты. Однажды Джуди Гарланд заболела во время работы над кинолентой, и в итоге задолжала студии 100 тысяч долларов.

Отказ от материнства