Как сейчас выглядит Кудряшка Сью

В 1991 году на экраны вышел трогательный фильм “Кудряшка Сью”, главную роль в котором исполнила десятилетняя Элисон Портер. Картина сразу завоевала популярность, а кудрявая девчушка с огромными карими глазами стала любимицей зрителей. Ей прочили блестящую актерскую карьеру, но через некоторое время Элисон пропала с экранов. Почему Кудряшка Сью так и осталась единственной главной ролью Портер и как она живет сейчас, читайте в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Кудряшка Сью" Кадр из фильма "Кудряшка Сью"

“Кудряшка Сью” не была дебютом Элисон Портер в кино: у девочки уже был опыт съемок в кино и в рекламе. Родители девочки рано заметили у дочери явный актерский талант и с трех лет начали водить ее на всевозможные кастинги. На экране Элисон впервые появилась в рекламе, а в возрасте пяти лет завоевала титул “Лучшая юная вокалистка” в конкурсе “Star Search”: кроме способностей к лицедейству девочка обладала прекрасными вокальными данными.

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Карьера девочки начала набирать обороты. В 1987 году Элисон впервые появилась в кино, исполнив небольшую роль в сериала “Я покорю Манхэттен”, затем снялась в фильме “Родители”, а потом к ней пришла ее первая главная роль: девочку пригласили на кастинг главной героини “Кудряшки Сью”.

Режиссер Джон Хьюз искал девочку, которая смогла бы не просто играть, но жить в кадре. Быть эмоциональной, озорной, веселой и настоящей. На пробах Элисон удалось обойти множество претендентов и получить роль. Ее Кудряшка Сью совершенно покорила зрителей, а сама Портер в 1992 году была номинирована на премию “Молодой актер” и в 1993 году ее получила.

Казалось, девочку ждет блестящая актерская карьера, но в 1994 году семья Портер переехала жить в другой штат и Элисон решила попробовать себя в качестве актрисы театра. В течение нескольких лет девочка выходила на сцену школьного театра и спокойно училась.

После длительного перерыва в карьере, который продолжался почти 8 лет, Элисон утвердили на роль Урлин в спектакле “Footloose” в Нью-Йорке. Портер принимала участие во многих бродвейских постановках, но театром девушка не ограничилась.

С детства Элисон обожала петь и решила развиваться в этом направлении. С 2003 года она выходила на сцену в качестве вокалистки группы “Raz”, а затем создала свою собственную группу “Alisan Porter Project”.

К сожалению, как призналась сама Элисон в 2014 году подписчикам своего блога, ее жизнь не была идеальной. Девушка пристрастилась к алкоголю и запрещенным препаратам. Она проводила много времени в дурных компаниях и прожигала свою жизнь. К счастью, Портер поняла, что нужно это менять и ей удалось вырваться из этого ужаса. С 2007 года Элисон ведет абсолютно трезвый образ жизни, не прикасаясь ни к алкоголю, ни к каким-либо другим запрещенным препаратам.

@iam_alisanporter

В 2009 году Портер выпустила свой первый сольный альбом, продолжая развивать карьеру певицы. В 2012 году Элисон вышла замуж, родила сына Мейсона. А в 2014 году на свет появилась дочь Портер — Ария и записан второй сольный альбом певицы. И хотя Портер не ушла с головой в материнство, продолжала по возможности работать, о знаменитой Кудряшке Сью начали забывать.

Однако Портер сумела вернуть себе былую популярность, громко заявив о себе в 2016 году. Элисон появилась на сцене американской версии шоу “Голос”, где во время слепых прослушиваний к ней повернулись все наставники. Портер попала в команду Кристины Агилеры и в итоге стала победительницей сезона.

Кадр из видео

В октябре 2021 года Элисон родила третьего ребенка — дочь Шайло. Портер уверяет, что абсолютно счастлива, продолжает заниматься творчеством, воспитывает детей и делится с подписчиками своего микроблога самыми яркими моментами жизни.