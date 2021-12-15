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10 минут назад

Бен Аффлек назвал причину своего алкоголизма

Актер Бен Аффлек назвал брак с артисткой Дженнифер Гарнер причиной своего алкоголизма. Об этом пишет издание People.

Бен Аффлек назвал причину своего алкоголизма
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам актера, он "оказался в ловушке" несчастливых отношений и начал пить:

«Я думал: я не могу уйти из-за детей, но я несчастен, что мне делать? Я выпивал бутылку виски и засыпал на диване. Это оказалось не лучшим решением», — рассказал Бен Аффлек.

Как заявил актер, если бы он не развелся, он мог бы и не преодолеть алкогольную зависимость, с которой боролся на протяжении последних 20 лет.

Однако в прошлом году Бен Аффлек заявил, что алкоголь разрушил его брак и карьеру, и он жалеет о разводе с Гарнер. Тогда же он рассказал, что после разрыва отношений с бывшей супругой стал пить еще больше.

В сентябре появились слухи, что Аффлек расстался с Дженнифер Лопес. Поводом послужило то, что актер отписался от возлюбленной в соцсетях.

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