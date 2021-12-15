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2 часа назад

Российский актер сыграет в "Фантастических тварях"

Российский актер Александр Кузнецов сыграет в третьей части фильма «Фантастические твари». Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Российский актер сыграет в "Фантастических тварях"
Фото: @_aleksandrkuznetsov@_aleksandrkuznetsov

"Well, so",

— написал актер, сделав репост публикации британского агентства Subtitle Talent, с которым он сотрудничает.

В популярной франшизе актер исполнит одну из главных ролей — мракоборца Гельмута Вайса.

Вместе с Александром Кузнецовым на экране появятся Джуд Лоу, Эдди Редмейн, Мадс Миккельсен, Кэтрин Уотерстон и Эзра Миллер.

Известно, что фильм выйдет в прокат в апреле 2022 года.

Ранее австрийский актер рассказал о предрассудках насчет России.

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