Российский актер сыграет в "Фантастических тварях"

Российский актер Александр Кузнецов сыграет в третьей части фильма «Фантастические твари». Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.
"Well, so",
— написал актер, сделав репост публикации британского агентства Subtitle Talent, с которым он сотрудничает.
В популярной франшизе актер исполнит одну из главных ролей — мракоборца Гельмута Вайса.
Вместе с Александром Кузнецовым на экране появятся Джуд Лоу, Эдди Редмейн, Мадс Миккельсен, Кэтрин Уотерстон и Эзра Миллер.
Известно, что фильм выйдет в прокат в апреле 2022 года.