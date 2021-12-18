За что зрители не любят Кристину Асмус

Кристина Асмус — одна из наиболее востребованных актрис в России, но у зрителей она вызывает смешанные чувства. "Рамблер" выяснил, почему так произошло.

Без образования

И коллеги по цеху, и зрители до сих пор придерживаются мнения, что актерам необходимо пройти обучение, чтобы заслужить доверие на сцене и на экране. Асмус же из театрального университета отчислили.

В одном из интервью актер, режиссер, педагог и руководитель театра «Сатирикон», Константин Райкин рассказал, почему выгнал Кристину Асмус. По его словам, она была хорошей актрисой, но училась плохо. А это шло вразрез с высокими требованиями преподавателя. Ведь помимо врожденных данных, необходимо много трудиться, чтобы достичь успеха. Хотя отчисление Кристине не помешало построить карьеру.

Нет избирательности

Кажется, будто у Асмус нет предпочтений, и снимается она абсолютно во всех проектах. При этом не всегда работы можно назвать качественными. Сначала был сериал "Интерны", где актриса предстала в образе тихого врача по имени Варя, потом "Ёлки", "Золушка", военный фильм "А зори здесь тихие", а затем наделавший провокационный фильм "Текст".

Отсутствие избирательности в работе грозит тем, что актера начинают показывать везде, а зритель перенасыщается. С помощью фильма "Текст" Асмус хотела перейти в ранг серьезных актрис, но зритель не оценил и этого.

Провокационная сцена

Фильм "Текст" шокировал многих зрителей эротической сценой с Кристиной Асмус и Иваном Янковским. По мнению зрителей и критиков, сцена была лишней и бессмысленной, зато демонстрировала животный и пошлый секс. Можно сказать, что после этой работы карьера Асмус разделилась на до и после.