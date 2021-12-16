Звезду «Секса в большом городе» обвиняют в домогательствах

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что получило данные от двух женщин о домогательствах и изнасилованиях, к которым якобы причастен Крис Нот, звезда «Секса в большом городе»

Фото: Кадр из сериала "Секс в большом городе" Кадр из сериала "Секс в большом городе"

Случаи произошли в Лос-Анджелесе в 2004 году и в Нью-Йорке в 2015 году.

Женщины решили не называть своих имен и рассказали, что продолжение сериала всколыхнуло страшные воспоминания:

«На столько лет я похоронила его. И теперь увидела вновь и решила, что пора попытаться предать огласке те случаи и рассказать, кто он такой», — рассказала одна из них.

По словам одной из них, она была молода, а Крису Ноту было уже 60 лет. Девушка пришла в квартиру к артисту, его жене и детям и в тот вечер была пьяна. Мужчина начал целовать ее, а после накинулся.

Вторая девушка рассказала, что зашла в квартиру к Ноту, чтобы вернуть книгу, но он ее поцеловал. Она робко поцеловала его в ответ, но сказала:

«Спасибо, я возвращаюсь к своему другу».

Поцелуй ее не напугал, но затем мужчина притянул ее к себе, прижал к кровати, снял с нее вещи и изнасиловал.

Крис Нот позже ответил THR:

«Обвинения против меня, выдвинутые людьми, которых я встречал много лет, даже десятилетий назад, категорически ложны. Эти истории могли иметь место 30 лет, действительно. Но я никогда не переступал черту. Встречи были обоюдными, с согласия сторон. Я знаю одно: я не нападал на этих женщин».