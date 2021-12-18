В интернете жалеют Леонардо ДиКаприо. Во время интервью телеканалу CBS актер выглядел грустным и апатичным.

Леонардо ДиКаприо и Мерил Стрип встретились с корреспондентом CBS Sunday Morning News Трейси Смит, чтобы обсудить подробности новинки Netflix «Не смотрите наверх». Это комедия о двух ученых, которые отправляются в пресс-тур, чтобы предупредить человечество о летящем на Землю гигантском метеорите.

Интервью вышло в эфир 5 декабря, но только сейчас разошлось на мемы. Пока Мерил Стрип отвечает на вопрос, почему она решила сняться в фильме, ДиКаприо с отрешенным взглядом смотрит куда-то в пустоту.

«Лео выглядит так, будто проснулся меньше пятнадцати минут назад», «Почему его лицо не движется первые 10 секунд? Я думала, это фотошоп», «Лео выглядит таким подавленным в начале, надеюсь, с ним все в порядке», «Я думаю, Лео должен уехать в отпуск», «Почему он такой унылый?», «Честно говоря, лицо Лео — это мы все в 2021», — пишут в комментариях под видео.

Кадр из CBS News Sunday Morning

Вероятно, Лео грустил из-за изменения климата: актер — известный борец за права животных и активист в сфере экологии. Во время интервью ДиКаприо также поднял тему об опасности резкого изменения климата.

Концепция, лежащая в основе фильма, была особенной для актера. Лео описал, что идея «была связана со сценарием климатического кризиса, который мы все переживаем и последствия которого почувствуем».