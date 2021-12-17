Почему у Юрия Николаева нет собственных детей

Юрий Николаев, известный ведущий популярных детских телепередач, сделал потрясающую карьеру. Но в личной жизни не все складывалось так же хорошо. Несмотря на постоянную поддержку любимой жены, он страдал от алкоголизма, заболел раком, от которого лечится до сих пор, так и не стал папой.

Фото: Клео.Ру Клео.Ру

Баловень судьбы

Видео дня

Юрий родился 16 декабря 1948 года в Кишинёве в семье полковника МВД (отец) и капитана КГБ (мать). Обычно в семьях военных царит очень жёсткая атмосфера, но не в этом случае. Юрий был всеобщим любимчиком и баловнем судьбы, он рос творческой личностью с хорошей фантазией.

В детстве Николаев перепробовал все кружки в своём городе, и не осталось ни одного занятия, которое он не посетил. Тем не менее, Юрий увлекался точными науками, математикой и физикой, и родители думали, что их отучится на инженера, но он выбрал актёрскую стихию.

Юноша переехал в Москву и с первой попытки поступил в ГИТИС. Театром, к слову, он увлекался ещё с детства, даже играл в театральном кружке и исполнял детские роли на местном телевидении.

После получения диплома некоторое время проработал в театре имени Пушкина, затем устроился внештатным сотрудником на телевидении. Уже через 2 года его зачислили в штат центрального телевидения Гостелерадио СССР в отдел дикторов.

За время работы на ТВ Юрий вел много детских программы: «Вперёд, мальчишки», «Утренняя почта», «Спокойной ночи, малыши». Были и взрослые передачи, как «Голубой огонёк», «Песня года», «Угадай мелодию» и другие телепроекты.

Личная жизнь

Юрий был женат дважды. Первой супругой стала однокурсница Галина, но молодые прожили вместе всего 2 года. Их ничего не связывало, поэтому пара легко разошлась, поняв, что дальше им не по пути.

Вторую супругу Элеонору Гравис Юрий знал с юношества. Она была младше на 3 года и дружила с сестрой Николаева. Но в детстве Юрий не обращал на неё внимание из-за возраста. Через несколько лет они случайно встретились в трамвае. Тогда Николаев посмотрел на красивую девушку другими глазами, а она призналась, что давно его любит.

Молодые люди начали встречаться, вскоре поженились, сыграв скромную свадьбу. Только через несколько лет у них появилось достаточно средств, чтобы баловать себя. Вместе с возрастом и достататком пришли и беды в виде назойливых поклонниц, тонны любовных посланий и алкоголя: почитатели таланта просили пропустить с ними рюмочку, а телеведущий не мог отказать. Последняя беда оказалась самой страшной – Юрий начал спиваться.

Зависимость

Юрий был очень успешным ведущим, и на телевидении его ценили. Но это не значит, что он был идеальным. У него были недостатки, и даже похлеще, чем у некоторых его коллег. Но Николаев будто совсем не боялся наказания со стороны начальства.

Юрий вспоминает, чтобы были времена страшных запоев, когда жена находила его через друзей и увозила домой в невменяемом состоянии. Элеонора сильно переживала, постоянно плакала, объявляла молчанку и не разговаривала по несколько суток, но никогда не оскорбляла мужа, а просто тихо все терпела.

Тогда никто не мог повлиять на Юрия Александровича: ни родители, ни сестра, ни жена. Родные даже обращались к наркологам, но врачи заявили, что пока пациент сам не захочет избавитья от зависимости, ничего не получится.

Так Юрий Александрович много лет употреблял спиртные напитки. И он не просто делал это дома по вечерам или в компании друзей, но однажды даже вышел в эфир и зачитал программу телепередач в состоянии алкогольного опьянения. Рейтинг программы был огромный, так как она выходила в пятницу вечером. Другого ведущего уже давно бы уволили с занимаемой должности, но глава Гостелерадио СССР Сергей Лапин решил строго наказать Николаева, но на телевидении оставить.

Клео.Ру

Ведущего наказали тем, что несколько месяцев вводили по собраниям и коллегиям Гостелерадио СССР, советовались, что делать, а Николаеву в это время было невероятно стыдно за своё поведение и отношение к работе и людям. Юрий Александрович, без всяких кодировок и лечений бросил пить, просто приказав себе больше не прикасаться к бутылке.

Элеонора всё это время поддерживала супруга. В дом пары были вхожи только непьющие интересные люди, жена устраивала для супруга такие активные развлечения, как лыжные прогулки или пешие походы на большие расстояния. Благодаря огромной поддержки жены Юрий навсегда поборол в себе эту пагубную привычку.

Почему в паре двух любящих людей так и не появилось детей

Элеонора не ругала мужа пока он пил, хотя это и происходило на протяжении нескольких лет. Она не выясняла отношения, а всеми силами пыталась помочь родному человеку. И пока он ежедневно злоупотреблял, не хотела рисковать здоровьем будущих детей, и поэтому предохраняясь. Юрий Александрович уверяет, что жена никогда не делала аборт, просто была крайне аккуратна.

Когда Николаев, наконец, перестал пить, супруги хотели родить наследников, но у Элеоноры Александровны не получилось забеременеть. Тогда медицина была не на таком высоком уровне, и пара рассчитывала только на Божий промысл. Но у них в итоге так ничего и не получилось.

Конечно, супругам было нелегко наблюдать за счастьем родителей, которые радовались успехам своих талантливых детей. Они тоже мечтали о том, что в их доме когда-нибудь зазвучит детский смех. Юрий называет отсутствие детей их общей большой бедой.

Онкология в жизни Юрия

Когда Молдавия отделилась от СССР, Юрий Александрович перевёл своих престарелых родителей в Москву, поближе к себе. Разбирая документы, Николев случайно узнал, что у матери рак. Она болела уже 3 года, но отказывалась от обследования и лечения. Когда же Валентину Игнатовну буквально силой привезли в онкоцентр, врачи уже ничем не могли помочь. Тем не менее она прожила ещё 10 лет, и сын сделал всё, чтобы скрасить её дни. Он купил родителям хороший участок на Истре, построил там большой дом, чтобы мать и отец могли наслаждаться жизнью и ни о чём не беспокоиться.

Клео.Ру

Мама ведущего умерла в 72 года, а через некоторое время у него самого обнаружили рак. Пройти полное обследование его уговорила жена Элеонора, у которой сработала интуиция. После диспансеризации ведущему поставили неутешительный диагноз, и он сразу же согласился пройти лечение.

Юрий говорит, что сумел победить онкологию, но при малейших подозрениях на рецидив ему вновь приходится проходить лечение. Николаеву страшно, но он очень хочет жить, поэтому соглашается на любые условия врачей.